David Parenzo contro i Patagarri al Concertone | Raccapricciante hanno storpiato una canzone ebraica per propaganda pro Pal

Raccapricciante». È con queste parole che David Parenzo ha bollato la performance dei Patagarri durante il Concertone del 1° maggio, a Roma. Durante l’esibizione in piazza San Giovanni, la band ha intonato Hava Nagila, un brano della tradizione ebraica, e ha invitato il pubblico a intonare il coro «Free Palestine, Palestina libera». «Finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri», ha detto il cantante dal palco. La performance ha fatto indignare la comunità ebraica romana e creato qualche polemica sui social.Parenzo: «Raccappricciante»A criticare quanto accaduto ieri sul palco del Concertone è anche David Parenzo, che su X scrive: «Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri, poi ho ascoltato la loro “performance” in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio». 🔗 «È semplicemente». È con queste parole cheha bollato la performance deidurante ildel 1° maggio, a Roma. Durante l’esibizione in piazza San Giovanni, la band ha intonato Hava Nagila, un brano della tradizione, e ha invitato il pubblico a intonare il coro «Free Palestine, Palestina libera». «Finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri», ha detto il cantante dal palco. La performance ha fatto indignare la comunitàromana e creato qualche polemica sui social.: «Raccappricciante»A criticare quanto accaduto ieri sul palco delè anche, che su X scrive: «Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i, poi ho ascoltato la loro “performance” in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio». 🔗 Open.online

