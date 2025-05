David Juve costi elevatissimi per la firma a zero | tutti gli ostacoli per l’arrivo dell’attaccante Cifre e dettagli

David Juve, costi elevatissimi per la firma a zero: le Cifre. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccanteTMW ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Jonathan David, uno dei parametri zero più ambiti in vista della prossima stagione. Il Manchester United si è tirato fuori dalla corsa comprando Matheus Cunha, mentre le altre potrebbero puntarci anche con forza. Dall’Arsenal al Chelsea, passando per il Bayern Monaco. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riportato dal sito, David costerà più di Marcus Thuram, che guadagna attualmente circa 6 milioni annui più il 25% del decreto crescita, quindi circa 8 lordi, con 8 milioni di commissione alla firma. Il canadese salirebbe intorno ai 10 milioni annui più il resto. Sullo sfondo c’è anche il calciomercato Juve, ma l’affare è complicatissimo. 🔗 Juventusnews24.com - David Juve, costi elevatissimi per la firma a zero: tutti gli ostacoli per l’arrivo dell’attaccante. Cifre e dettagli per la: le. Gli ultimi aggiornamenti sul futuroTMW ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Jonathan, uno dei parametripiù ambiti in vista della prossima stagione. Il Manchester United si è tirato fuori dalla corsa comprando Matheus Cunha, mentre le altre potrebbero puntarci anche con forza. Dall’Arsenal al Chelsea, passando per il Bayern Monaco. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riportato dal sito,costerà più di Marcus Thuram, che guadagna attualmente circa 6 milioni annui più il 25% del decreto crescita, quindi circa 8 lordi, con 8 milioni di commissione alla. Il canadese salirebbe intorno ai 10 milioni annui più il resto. Sullo sfondo c’è anche il calciomercato, ma l’affare è complicatissimo. 🔗 Juventusnews24.com

