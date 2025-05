David di Donatello | Timothée Chalamet riceverà il David Speciale e sarà presente alla cerimonia di premiazione

sarà presente alla cerimonia di premiazione dove riceverà un riconoscimento Speciale Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 - con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria - e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay. Timothée Chalamet, "uno dei talenti più imprevedibili di oggi" . 🔗 Movieplayer.it - David di Donatello: Timothée Chalamet riceverà il David Speciale e sarà presente alla cerimonia di premiazione La star di A Complete Unknown e Dunedidoveun riconoscimentoilnel corso della 70ª edizione dei Premidi. Il riconoscimentoassegnato mercoledì 7 maggio nell'ambito delladiin diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La seratain diretta anche su Rai Radio2 - con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria - edisponibile sulla piattaforma di RaiPlay., "uno dei talenti più imprevedibili di oggi" . 🔗 Movieplayer.it

Approfondimenti da altre fonti

