David di Donatello 2025 Timothée Chalamet riceverà il premio Speciale

Timothée Chalamet riceverà il David Speciale della 70esima edizione dei David di Donatello. Il divo di Hollywood, noto per aver recitato nella saga di Dune e recentemente nei panni di Bob Dylan nel biopic A Complete Unknown, ritirerà il riconoscimento durante la cerimonia di premiazione del 7 maggio, in diretta su Rai 1 da Roma. «Le radici europee (il padre è francese, ndr.) e l'educazione americana fanno di Timothée Chalamet uno dei protagonisti oggi più imprevedibili e talentuosi del cinema internazionale, in grado di proporsi allo stesso tempo come interprete d'autore e star capace di generare tendenze e stili», ha spiegato la presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano Piera Detassis. «È importante per noi ricordare come la sua affermazione sia avvenuta grazie a Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.

