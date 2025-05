David di Donatello 2025 David Speciale a Timothée Chalamet

David di Donatello 2025, come cambiano le giurie - La 70esima edizione dei David di Donatello, premi cinematografici assegnati ogni anno ai migliori film della stagione dall’Accademia del cinema italiano, presentano un’importante novità in merito ad alcune giurie. Rivoluzionate infatti le commissioni che selezioneranno i documentari e i corti in lizza per la statuetta del 2025, con particolare attenzione agli operatori del settore. In accordo con le associazioni di categoria, la presidente e direttrice artistica Piera Detassis ha confermato che nei due gruppi ci sarà una prevalenza di professionisti impegnati nel campo, come registi o ... 🔗lettera43.it

Carlo Conti rinuncia alla conduzione dei David di Donatello 2025: “Troppi impegni in tv” - Carlo Conti ha ufficialmente rinunciato alla conduzione dei David di Donatello 2025. Con una nota stampa fa sapere di avere troppi impegni tv: "Aveva già informato l'azienda e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano che non avrebbe condotto l'edizione 2025".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Carlo Conti rinuncia alla conduzione dei David di Donatello 2025 - Carlo Conti ha deciso di rinunciare alla conduzione della serata dei David di Donatello visti i numerosi impegni tv del periodo, tra cui l'imminente debutto della nuova trasmissione in prima serata su Raiuno, dal titolo "Ne Vedremo delle belle" (in onda da sabato 22 marzo). Nonostante l'invito a suo tempo della Rai e il grande successo della scorsa edizione - ritenendo di non poter preparare la serata TV con la cura e l'attenzione che lo contraddistinguono sempre - Conti aveva già informato l'azienda e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello che non avrebbe ... 🔗quotidiano.net

David di Donatello 2025, David Speciale a Timothée Chalamet - Anche Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70ª edizione dei Premi David di Donatello (qui tutte le nomination). Riconoscimento che ... 🔗ciakmagazine.it

David Donatello: Timothee Chalamet riceverà un premio Speciale - AGI - L'attore americano Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell'ambito della c ... 🔗msn.com

Timothée Chalamet ai David di Donatello 2025 riceverà il David Speciale (e conferma il suo amore per l'Italia) - Il riconoscimento ai David di Donatello 2025, spiega l’Accademia, premia Timothée Chalamet per il contributo a film di qualità e dall’impronta innovativa ... 🔗vogue.it