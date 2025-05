David Beckham Spice Boy e campione dal destro fatato

Segni particolari: bellissimo. Capelli biondi, tagliati e pettinati in vario modo, oppure in altre occasioni rasati a zero, fisico scultoreo. 🔗 Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

“Ora sono in pace. Non l’avevo mai trovata prima nella vita”: trovato morto Craig Ainsworth, l’ex bodyguard di David Beckham - Craig Ainsworth, ex Royal Marine con servizio in Afghanistan e noto per aver lavorato come guardia del corpo di David e Victoria Beckham, è morto in Spagna. La conferma è giunta dalla madre, Sally, tramite un post sui social media. Era stata proprio lei, Sally Ainsworth, a lanciare un appello per la scomparsa del figlio, il quale soffriva di Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) e aveva lasciato un enigmatico messaggio sui social network prima di far perdere le sue tracce. 🔗ilfattoquotidiano.it

Alla soglia dei 50 anni, anche lo Spice Boy sta vivendo una fase che, prima o poi, devono affrontare tutti i genitori. E il dolore è più forte del previsto - David Beckham sta vivendo un momento di transizione che molti genitori conoscono bene: la “sindrome del nido vuoto”. Alla vigilia dei suoi 50 anni, che festeggerà il prossimo 2 maggio, l’ex calciatore ha confessato in un’intervista a Men’s Health di provare una forte nostalgia per i figli più grandi, che ormai vivono fuori casa da tempo. È una fase inevitabile nella vita di ogni genitore, ma per David – abituato a una casa rumorosa e piena di vita – il silenzio è diventato un vuoto difficile da colmare. 🔗iodonna.it

Goodhairday: David Beckham compie 50 anni e noi gli assegniamo la coppa del mondo di hairstyle - Si scrive «avere stile dalla testa ai piedi», si dice David Beckham. L'ex calciatore inglese il 2 maggio taglia il traguardo dei 50 anni senza aver perso un briciolo di coolness (anzi). Trendsetter copiatissimo anche in fatto di chioma, Becks ha sperimentato molto nei decenni con hairlook (chi non ricorda il mohicano, mente) che hanno contribuito a rendere leggenda la sua immagine 🔗vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

David Beckham, “Spice Boy” e campione dal destro fatato; David Beckham compie 50 anni: le maglie della sua carriera; Spice Boy compie 50 anni, David Beckham: tra i più grandi del calcio britannico; David Beckham compie 50 anni: il 'treble', lo scarpino in faccia, gli sponsor, gli insulti e la serie Netflix.. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Spice Boy" compie 50 anni, David Beckham: tra i più grandi del calcio britannico - Una vita dedicata al "football": con il Manchester United ha vinto di tutto. Oggi è presidente del Miami di Lionel Messi ... 🔗msn.com

David Beckham compie 50 anni: il 'treble', lo scarpino in faccia, gli sponsor, gli insulti e la serie Netflix. Chi è lo Spice Boy - Oggi, venerdì 2 maggio 2025, una leggenda del calcio europeo e mondiale compie 50 anni: è David Beckham lo "Spice Boy", che con ... 🔗msn.com

Gol da cinema, look da star, donne da copertina: i 50 anni di David Beckham - Primo calciatore-brand della storia, la sua ascesa ha cambiato per sempre il mondo del pallone: il suo matrimonio con Victoria ha sconfinato nel mondo dello spettacolo, ma in campo ha vinto tutto e gi ... 🔗gazzetta.it