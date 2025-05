David Beckham compie 50 anni | Il mio più grande risultato? La mia famiglia

David Beckham compie 50 anni. L'ex calciatore, diventato negli anni una vera e propria icona mondiale al di là della sua carriera sportiva, nacque a Londra il 2 maggio 1975. In un post sui social, in occasione di questo importante compleanno, Beckham ha elencato le "tante cose" per cui è molto grato nella sua vita e ha condiviso una serie di scatti: lui bambino insieme ai suoi genitori, le sue sorelle, il matrimonio con Victoria nei loro iconici outfit viola e poi i loro figli. Beckham inizia citando "le squadre per cui ho giocato, i miei compagni, gli allenatori, i tifosi". Si dice grato per essere stato "il capitano dell'Inghilterra", ma anche per "i bambini che ho incontrato nelle diverse associazioni di beneficenza con cui lavoro, il team nella mia attività e gli amici che ho intorno".

Goodhairday: David Beckham compie 50 anni e noi gli assegniamo la coppa del mondo di hairstyle - Si scrive «avere stile dalla testa ai piedi», si dice David Beckham. L'ex calciatore inglese il 2 maggio taglia il traguardo dei 50 anni senza aver perso un briciolo di coolness (anzi). Trendsetter copiatissimo anche in fatto di chioma, Becks ha sperimentato molto nei decenni con hairlook (chi non ricorda il mohicano, mente) che hanno contribuito a rendere leggenda la sua immagine 🔗vanityfair.it

David Beckham compie 50 anni: da calciatore a icona globale - Cinquant’anni, eppure la sua immagine resta impressa come quella di un eterno ragazzo con il pallone tra i piedi e lo sguardo deciso rivolto verso il futuro. David Beckham compie cinquant’anni il 2 maggio 2025. Una vita, fatta di successi, evoluzioni e scelte audaci. L’inizio di una leggenda David Beckham nasce il 2 maggio 1975 a Leytonstone, un quartiere dell’East London. Cresce con un sogno: giocare per il Manchester United. 🔗panorama.it

David Beckham compie 50 anni: i romantici auguri della moglie Victoria - Tanti auguri David Beckham: l’ex campione di calcio ha compiuto 50 anni, e tra i primi a fargli gli auguri c’è stata – ovviamente – la moglie Victoria, al suo fianco da ben 26 anni. I teneri auguri di Victoria per i 50 anni di David Beckham «Buona vigilia di compleanno David, il mio tutto, il mio migliore amico, anima gemella e compagno di ballo per la vita. Come dice la canzone “Iniziamo e finiamo come uno, innamorati per sempre, possiamo cavalcare insieme. 🔗amica.it

Beckham compie 50 anni e festeggia per giorni. Ecco tutti i party - AGI – Allenatore, leggenda del calcio, icona glamour, modello, family man e produttore cinematografico: David Beckham compie 50 anni, senza rallentare mai. Dopo il ritiro dai campi, 22 anni fa, la leg ... 🔗msn.com

David Beckham compie 50 anni: l'iniziativa dello "Spice Boy" nel giorno del suo compleanno - Il glamour applicato al calcio, il look sempre impeccabile e una bellezza che ha fatto girare la testa alle donne di tutto il mondo e, forse, non solo a loro. David Beckham compie 50 anni, eppure per ... 🔗tg.la7.it