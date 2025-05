David Beckham compie 50 anni | i romantici auguri della moglie Victoria

auguri David Beckham: l'ex campione di calcio ha compiuto 50 anni, e tra i primi a fargli gli auguri c'è stata – ovviamente – la moglie Victoria, al suo fianco da ben 26 anni.I teneri auguri di Victoria per i 50 anni di David Beckham«Buona vigilia di compleanno David, il mio tutto, il mio migliore amico, anima gemella e compagno di ballo per la vita. Come dice la canzone "Iniziamo e finiamo come uno, innamorati per sempre, possiamo cavalcare insieme. Ti amo», ha scritto Victoria il primo maggio condividendo un video in cui balla con il marito sulle note di Island In The Stream di Dolly Parton e Kenny Rogers. Poi gli auguri veri e propri, con un altro video-carosello in cui si vedono i momenti più intimi della coppia e della famiglia, oltre che alcune immagini di Beckham intento ad allenarsi o a prendersi cura delle galline della coppia: «Quando guardo questo video, penso: "Wow, quando sono fortunata".

