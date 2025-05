David Beckham compie 50 anni | da calciatore a icona globale

anni, eppure la sua immagine resta impressa come quella di un eterno ragazzo con il pallone tra i piedi e lo sguardo deciso rivolto verso il futuro. David Beckham compie cinquant’anni il 2 maggio 2025. Una vita, fatta di successi, evoluzioni e scelte audaci.L’inizio di una leggendaDavid Beckham nasce il 2 maggio 1975 a Leytonstone, un quartiere dell’East London. Cresce con un sogno: giocare per il Manchester United. Quel sogno si realizza nel 1992, quando debutta tra i professionisti con la maglia dei Red Devils. Da quel momento, la sua parabola sportiva si innesta a una narrazione quasi mitica. calciatore dal piede destro chirurgico, Beckham diventa ben presto una delle figure più riconoscibili e amate del calcio mondiale. Sotto la guida di Sir Alex Ferguson, contribuisce al leggendario “triplete” del 1999, entrando nella storia del club e del calcio inglese. 🔗 Panorama.it - David Beckham compie 50 anni: da calciatore a icona globale Cinquant’, eppure la sua immagine resta impressa come quella di un eterno ragazzo con il pallone tra i piedi e lo sguardo deciso rivolto verso il futuro.cinquant’il 2 maggio 2025. Una vita, fatta di successi, evoluzioni e scelte audaci.L’inizio di una leggendanasce il 2 maggio 1975 a Leytonstone, un quartiere dell’East London. Cresce con un sogno: giocare per il Manchester United. Quel sogno si realizza nel 1992, quando debutta tra i professionisti con la maglia dei Red Devils. Da quel momento, la sua parabola sportiva si innesta a una narrazione quasi mitica.dal piede destro chirurgico,diventa ben presto una delle figure più riconoscibili e amate del calcio mondiale. Sotto la guida di Sir Alex Ferguson, contribuisce al leggendario “triplete” del 1999, entrando nella storia del club e del calcio inglese. 🔗 Panorama.it

