David Beckham | 50 anni in 50 look che hanno scritto la storia del costume E dal primo all' ultimo ci piacciono ancora tutti

David Beckham, colui che ha per sempre cambiato l’immagine del calciatore, da semplice sportivo a icona fashion, imprenditore e uomo immagine. Dalla fine dei '90 ha definito lo stile di ogni decennio fino a oggi, dalle camice sbottonate con cascate di crocifissi ai completi chic e sartoriali. Ecco perché Becks, 50 anni oggi 2 maggio, è storia del costume 🔗Vanityfair.it Vanityfair.it - David Beckham: 50 anni in 50 look che hanno scritto la storia del costume. E dal primo all'ultimo, ci piacciono ancora tutti Sognando, colui che ha per sempre cambiato l’immagine del calciatore, da semplice sportivo a icona fashion, imprenditore e uomo immagine. Dalla fine dei '90 ha definito lo stile di ogni decennio fino a oggi, dalle camice sbottonate con cascate di crocifissi ai completi chic e sartoriali. Ecco perché Becks, 50oggi 2 maggio, èdel

Su questo argomento da altre fonti

Goodhairday: David Beckham compie 50 anni e noi gli assegniamo la coppa del mondo di hairstyle - Si scrive «avere stile dalla testa ai piedi», si dice David Beckham. L'ex calciatore inglese il 2 maggio taglia il traguardo dei 50 anni senza aver perso un briciolo di coolness (anzi). Trendsetter copiatissimo anche in fatto di chioma, Becks ha sperimentato molto nei decenni con hairlook (chi non ricorda il mohicano, mente) che hanno contribuito a rendere leggenda la sua immagine 🔗vanityfair.it

David Beckham ha fatto una festa anticipata per i 50 anni con una lista di invitati impressionante - L'ex calciatore compirà l'anniversario il 2 maggio ma ha deciso di iniziare la celebrazione per la speciale ricorrenza in anticipo. A Miami ha organizzato un evento sontuoso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

David Beckham festeggia in anticipo i 50 anni: tutti in abito da sera al party glamour in suo onore - Con un mese d'anticipo, David Beckham ha festeggiato a Miami i 50 anni, assieme alla famiglia e agli amici più cari, tutti elegantemente vestiti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

David Beckham compie 50 anni. Ecco come è evoluto lo stile (e i tagli di capelli) di questo Forever Golden Boy; Buon compleanno David Beckham, il calciatore inglese compie 50 anni: la carriera. FOTO; David Beckham: 50 anni tra calcio, moda, beneficenza e famiglia; David Beckham compie 50 anni. I segreti beauty del sex symbol. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

David Beckham compie 50 anni. Ecco come è evoluto lo stile (e i tagli di capelli) di questo Forever Golden Boy - Ha rivoluzionato il calcio con il suo piede destro ma è con il suo stile che ha davvero conquistato il mondo. Oggi David Beckham spegne 50 candeline e lo fa con la stessa grazia con cui ha attraversat ... 🔗vogue.it

David Beckham compie 50 anni. I segreti beauty del sex symbol - 50 anni da eterno ragazzo: ecco i segreti della bellezza dell'ex calciatore, oggi imprenditore anche nella bellezza ... 🔗iodonna.it

David Beckham compie 50 anni: il 'treble', lo scarpino in faccia, gli sponsor, gli insulti e la serie Netflix. Chi è lo Spice Boy - Oggi, venerdì 2 maggio 2025, una leggenda del calcio europeo e mondiale compie 50 anni: è David Beckham lo "Spice Boy", che con le maglie di Manchester United e Real Madrid, ... 🔗leggo.it