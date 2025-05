Danske Bank nel Q1 2025 utile netto a circa €771 mln e buyback da 15 mln di azioni per 355 mln DKK su piano da 5 mld

Utile netto di Danske Bank nel Q1 sale del 2% a 5,76 miliardi di DKK grazie a commissioni e trading - Investing.com — Danske Bank (CSE: DANSKE) ha registrato venerdì un utile netto di 5,76 miliardi di DKK nel primo trimestre del 2025, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente, poiché i ... 🔗it.investing.com

Danske Bank, utile in crescita nel 1° trimestre nonostante calo margine di interesse - (Teleborsa) - Danske Bank, banca danese, ha registrato un utile netto di 5.757 milioni di DKK (circa 771 milioni di euro) nel primo trimestre del 2025, in aumento rispetto al primo trimestre 2024 (5.6 ... 🔗finanza.repubblica.it

