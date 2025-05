Danni da alluvione ma non solo e nuovo obbligo assicurativo | quanto costerà difendersi alle imprese romagnole?

imprese, specie quelle del nostro territorio, martoriate da eccezionali eventi meteo a più riprese. Ci si dovrà infatti proteggere dagli eventi calamitosi per legge sottoscrivendo la cosiddetta "Cat Nat". 🔗 Forlitoday.it - Danni da alluvione (ma non solo) e nuovo obbligo assicurativo: quanto costerà difendersi alle imprese romagnole? La mannaia delle polizze assicurative obbligatorie contro le catastrofi naturali pende sulle, specie quelle del nostro territorio, martoriate da eccezionali eventi meteo a più riprese. Ci si dovrà infatti proteggere dagli eventi calamitosi per legge sottoscrivendo la cosiddetta "Cat Nat". 🔗 Forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

“Lavorare di notte provoca danni al Dna e aumenta il rischio di cancro, conseguenze anche gravi sia a breve che a lungo termine”: il nuovo studio e il ruolo della melatonina - Il lavoro notturno logora al punto tale da provocare danni al Dna delle persone che svolgono attività in questa fascia oraria. Una buona notizia è che forse un’integrazione di melatonina può aiutare l’organismo a riparare i danni al Dna. Lo rivelano i risultati, molto preliminari, di uno studio clinico condotto dalla Canadian Cancer Society e dal Canadian Institutes of Health Research-Institute of Cancer Research in collaborazione con il Cancer Research Society (Canada) e la BC Cancer Foundation, pubblicato sulla rivista online Occupational & Environmental Medicine, ma che ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ha vissuto l'alluvione mentre raccontava le "Ombre d'acqua": ecco il nuovo giallo di Sara Scaranna - Un giallo che, per qualche strana coincidenza, ha finito per legare il tema dell'alluvione alla trama del libro. È da poco uscito "Ombre d'acqua", nuovo romanzo della scrittrice ravennate Sara Scaranna che vede protagonista l'investigatrice privata Rebecca Rubini, in una indagine ambientata in... 🔗ravennatoday.it

Prato, spaccata nel nuovo locale: portati via 2000 euro, danni per 18mila - Prato, 16 marzo 2025 – Spaccata al Novantatrébi, il nuovo locale di via Galcianese a Prato inaugurato a febbraio dal gruppo Buralli. È successo nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo. I malviventi sono riusciti a sollevare il bandone di metallo e a spaccare il vetro di una delle porte di ingresso. Hanno portato via 2000 euro di fondo cassa. La conta dei danni ammonta a 18.000 euro. Il fondo cassa è stato portato via dalla cassa automatica che ha comunque di per sé un costo notevole, attorno ai 12. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Danni da alluvione (ma non solo) e nuovo obbligo assicurativo: quanto costerà difendersi alle imprese romagnole?; Alluvione e danni, indaga la procura; Il nuovo piano dell’Emilia-Romagna contro le alluvioni; Di nuovo nel fango. Reportage dalla Romagna, alla terza alluvione in 16 mesi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Via alla conta dei danni del maltempo, subito 25 milioni di euro solo per tornare in piedi - Sollati in 75, decine di strade interrotte. Incubo sulla Torino-Aosta. Il governo: faremo la nostra parte. Da stasera nuovo peggioramento ... 🔗torino.repubblica.it

Alluvione, ristori in ritardo: "Snellire la procedura" - Il comitato torna all’attacco sui rimborsi per i danni subiti nel 2023. Il Comune: "Liquidate altre 150 domande. Ma così la gestione resta complessa". 🔗msn.com

Alluvionato, danni da 150mila euro: "Ma solo pochi ristori per ripartire" - La storia di Luca Ballerini: "Finora ho ricevuto 3mila euro. Dopo un anno e mezzo non mi sono ancora ripreso" . 🔗msn.com