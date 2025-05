Daniele Kihlgren il visionario che salva i borghi e scommette sull’Italia autentica

Daniele Kihlgren, l’uomo “salva borghi”, nei giorni scorsi, al Teatro Paolella di Corigliano Rossano in Calabria è stato protagonista di uno speciale evento a cui ha partecipato Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca su Rete 4.PATRIMONIO STORICO MINORE, NESSUN ALTRO PAESE PUÒ FARE CONCORRENZA ALL’ITALIA.I risultati ormai consolidati nell’esperienza trentennale di Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo e la rivoluzione culturale messa in atto in quelle che erano di fatto le peggiori grotte nei Sassi di Matera, sintetizzano un modello che può e deve essere replicato, tanto nei piccoli borghi e nelle aree interne in stato di abbandono e spopolamento quanto, su scala, sui quartieri maggiormente abbandonati dei grandi centri storici, a patto che se ne preservi l’autenticità. 🔗 361magazine.com - Daniele Kihlgren, il visionario che salva i borghi e scommette sull’Italia autentica Da Santo Stefano di Sessanio ai Sassi di Matera, fino alla Calabria: al Teatro Paolella di Corigliano-Rossano un evento nazionale celebra trent’anni di rivoluzione culturale e ricettività diffusa, l’uomo “”, nei giorni scorsi, al Teatro Paolella di Corigliano Rossano in Calabria è stato protagonista di uno speciale evento a cui ha partecipato Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca su Rete 4.PATRIMONIO STORICO MINORE, NESSUN ALTRO PAESE PUÒ FARE CONCORRENZA ALL’ITALIA.I risultati ormai consolidati nell’esperienza trentennale di Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo e la rivoluzione culturale messa in atto in quelle che erano di fatto le peggiori grotte nei Sassi di Matera, sintetizzano un modello che può e deve essere replicato, tanto nei piccolie nelle aree interne in stato di abbandono e spopolamento quanto, su scala, sui quartieri maggiormente abbandonati dei grandi centri storici, a patto che se ne preservi l’autenticità. 🔗 361magazine.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spiritual, la mostra a Napoli che celebra il genio di Pino Daniele - Una mostra che rende omaggio alla vita e alla carriera di Pino Daniele, artista che ha dato voce alla tradizione partenopea L'articolo Spiritual, la mostra a Napoli che celebra il genio di Pino Daniele proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Tenta il suicidio lanciandosi sui binari: carabiniere foggiano si precipita e le salva la vita - "Camminare su quei binari e sentire il pericolo imminente è stata un’esperienza angosciante ma il tuo intervento tempestivo ha fatto la differenza”. Affida ad una lettera tutta la sua gratitudine verso i militari dell’Arma la 54enne polacca che, lo scorso sabato pomeriggio, in preda ad una forte... 🔗foggiatoday.it

Il consiglio di ChatGBT salva una donna incinta e il suo bimbo: “Mi ha scritto di chiamare un’ambulanza” - La donna all'ottavo mese di gravidanza aveva iniziato ad avvertire strani sintomi e, per curiosità, si era rivolta al chatbot per capirne di più. Dopo una breve interazione, l’intelligenza artificiale le aveva suggerito di misurare la pressione. Il responso non aveva lasciato spazio a dubbi: “Chiama subito un’ambulanza”. Un consiglio decisivo, che ha permesso ai medici di intervenire in tempo e salvare sia il bambino che la madre, rimasta per giorni in bilico tra la vita e la morte. 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

L’imprenditore “salva borghi” a Corigliano Rossano: «Possiamo costruire un Sud diverso che attrae chi cerca esperienze autentiche» ·. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Albergo diffuso: a Rossano arriva Daniele Kihlgren, l’imprenditore “salva borghi” - Daniele Kihlgren, imprenditore italo-svedese, è riconosciuto in Italia ed in Europa come l’uomo salva-borghi, ideatore del primo e più riuscito modello socio-culturale ed economico (Sextantio) realizz ... 🔗quicosenza.it

Co-Ro, si avvicina l'appuntamento con l'imprenditore salva-borghi Daniele Kihlgren - Secondo Kihlgren i borghi possono diventare «un volano di sviluppo economico per le aree interne, garantendo al contempo la tutela del patrimonio e il miglioramento della qualità della vita per la pop ... 🔗ecodellojonio.it

Daniele Kihlgren «offre» un'idea per rilanciare i centri storici di Co-Ro - VIDEO - L’imprenditore italo-svedese ha parlato del modello che ha messo a punto negli anni. Centrale è il lavoro «filologico» di ristrutturazione, restauro e conservazione utile a preservare lo stile e il ge ... 🔗ecodellojonio.it