Damiano David fuori il nuovo singolo Voices

È uscito oggi, venerdì 2 maggio, Voices, brano di Damiano David, estratto dal suo primo album solista, Funny Little Fears, in uscita il 16 maggio. L'album, che uscirà per Sony Music Italy Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order. Voices, già disponibile in digitale, è il brano di apertura dell'album: un perfetto brano pop per tutte quelle persone che cercano di combattere i propri demoni interiori ma che riesce comunque a cantare sulle note di tutti quei rumori di sottofondo che gli risuonano nella mente. Damiano ha commentato: "Voices rappresenta la mia battaglia interiore contro tutto ciò che mi ha portato lontano da me, dalla capacità di capire quello che volevo ma soprattutto quello che non volevo."

Musica, fuori oggi il nuovo singolo di Damiano David: ‘Next Summer’ - È uscito oggi ‘Next Summer‘, il nuovo singolo di Damiano David. Il pezzo arriva dopo l’ultimo singolo ‘Born With a Broken Heart‘, ‘Silverlines‘, brano che ha inaugurato il progetto solista dell’artista, e ‘Nothing Breaks Like A Heart‘, successo del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus uscito in una speciale rivisitazione di Damiano per Spotify in occasione di San Valentino. Il brano è accompagnato da un video che vede Damiano detenuto in un carcere e in cui si alternano momenti di tensione e violenza a momenti di tenerezza e poesia. 🔗lapresse.it

