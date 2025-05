Dall'Inghilterra | Paratici verso il ritorno al Tottenham c'è l'accordo

ritorno nel futuro di Fabio Paratici, ma non in Italia: in Inghilterra sono sicuri, lavorerà nuovamente al Tottenham e l`accordo è già stato. 🔗 Unnel futuro di Fabio, ma non in Italia: insono sicuri, lavorerà nuovamente ale l`è già stato. 🔗 Calciomercato.com

Il primo colpo di Paratici è un ritorno: il Milan lo riporta in rossonero - Una delle idee di mercato sembra portare al ritorno di un calciatore che già diversi anni fa vestì la maglia del Milan. Milan, idea di Paratici: ritorno in rossonero dopo diversi anni Una delle idee ... 🔗calcionow.it

Paratici verso il Milan. Il miglior 11 possibile con tutti i suoi colpi di mercato del passato - Il Milan ha sciolto le riserve. E scelto di puntare forte su Fabio Paratici per la futura ricostruzione della squadra rossonera, a cominciare dall'allenatore. Una direzione chiara quella presa ... 🔗tuttomercatoweb.com