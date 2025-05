Dall’allure preziosa al fascino senza tempo fino alla sua riscoperta sulle passerelle di stagione

tempo hanno stuzzicato la fantasia di creatori di bijoux e di gioielli, tanto da diventare appunto la nomenclatura per un colore chiaro e luminoso.Ed è forse questo suo legame con il concetto di preziosità che ce lo ha fatto amare da sempre, diventando un’opzione valida e sofisticata per il vestito del giorno più importante. 🔗 Amica.it - Dall’allure preziosa al fascino senza tempo, fino alla sua riscoperta sulle passerelle di stagione Quando si tratta di convolare a nozze e di scegliere il vestito dei sogni, è automatico pensare immediatamente al bianco, come da tradizione. Invece esiste un’alternativa altrettanto classica ma con tanti punti di forza in più che bisogna tenere in considerazione. Ed è un abito da sposa avorio. Sfumatura vicinissima al bianco ma più calda, discreta e raffinata, l’avorio prende il nome dalle zanne degli elefanti che per tantohanno stuzzicato la fantasia di creatori di bijoux e di gioielli, tanto da diventare appunto la nomenclatura per un colore chiaro e luminoso.Ed è forse questo suo legame con il concetto di preziosità che ce lo ha fatto amare da sempre, diventando un’opzione valida e sofisticata per il vestito del giorno più importante. 🔗 Amica.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hermès è l’azienda di lusso più preziosa al mondo: oltre 4 miliardi di guadagni dall’inizio del 2025 - LVMH non è più l'azienda del lusso più preziosa al mondo, ad aver preso il suo posto è Hermès: ecco come ha fatto la griffe francese a ottenere l'ambito primato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morbide, destrutturate, da abbracciare, le it bag di stagione colpiscono per la linea ultra smooth dall’allure lussuosa - In cerca di accessori super cool e pratici allo stesso tempo per la nuova stagione in arrivo? Conviene puntare sulle borse morbide o, come sono già state ribattezzate, “slouchy”. Una parola inglese che letteralmente significa “sciatto” ma che in questo caso fa riferimento solo a una linea morbida e destrutturata. Non importa infatti quale modello si sceglie. 🔗amica.it

Grande Fratello, Zeudi riceve informazioni dall’esterno: il gesto dei fan - Grande Fratello, i fan mettono Zeudi Di Palma in guardia da Shaila Gatta: arriva la segnalazione e la rivelazione Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata messa in guardia dai fan da Shaila Gatta. Il fandom dell’ex Miss Italia si è unito per poter fare arrivare in Casa un messaggio forte e chiaro. Shaila Gatta da quando Zeudi è riuscita a conquistare un posto tra i finalisti ha iniziato a criticarla per i suoi atteggiamenti rompendo l’amicizia. 🔗361magazine.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

La collezione 2024 di Michela Ferriero? è un connubio perfetto tra tradizione e modernità; Gioielli Bronzallure: il lusso alla portata di tutti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne