Dalla mobilità al verde urbano il Forum Ferrara Partecipata organizza un incontro

organizzato dal dipartimento di Architettura Citerlab, Lsfd e dal Forum Ferrara Partecipata, martedì 6 dalle 17 alle 19 al Salone d'onore di palazzo Tassoni, in via Ghiara 36. Sarà il terzo incontro del ciclo di seminari rivolti alla. 🔗 Ferraratoday.it - Dalla mobilità al verde urbano, il Forum Ferrara Partecipata organizza un incontro E' dedicato a 'Città, energia, comunità' l'appuntamentoto dal dipartimento di Architettura Citerlab, Lsfd e dal, martedì 6 dalle 17 alle 19 al Salone d'onore di palazzo Tassoni, in via Ghiara 36. Sarà il terzodel ciclo di seminari rivolti alla. 🔗 Ferraratoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Dalla mobilità urbana al Piano verde, gli incontri del Forum Ferrara Partecipata - Un ciclo di appuntamenti pubblici, dal titolo 'Ferrara e le altre, incontri sulle città e i loro problemi'. A organizzare l'iniziativa è il dipartimento di Architettura dell'ateneo estense, Lsfd e il Forum Ferrara Partecipata. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Nei seminari... 🔗ferraratoday.it

Verde urbano, pini pericolanti in Barbaricina: avviati i lavori di rimozione - Pisa, 24 marzo 2025 – Nell’ambito del monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune di Pisa, nelle attività previste dalla convenzione stipulata con l'Università di Pisa e in virtù di un monitoraggio congiunto con Euroambiente sono stati effettuati alcuni sopralluoghi tecnici da parte del personale universitario finalizzati a valutare le condizioni di vari esemplari arborei presenti in località Barbaricina. 🔗lanazione.it

Verde urbano e fondi: "Chiarezza sulle spese" - Interventi straordinari al verde urbano a carico del Comune, è questo il tema dell’interpellanza presentata dalla consigliere Anna Zonari, presidente gruppo consiliare La Comune di Ferrara. "La gestione e la valorizzazione del patrimonio verde sono oggi al centro delle politiche di sostenibilità promosse dai Comuni, in linea con le priorità europee per la tutela dell’ambiente, la lotta alla mutazione climatica e la riduzione del consumo di suolo – si legge nel testo – politiche che perseguono obiettivi cruciali, come la protezione della biodiversità, il recupero di aree degradate e la ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Dalla mobilità al verde urbano, il Forum Ferrara Partecipata organizza un incontro; Iniziato a Milano il forum sulla Rigenerazione Urbana: tra i temi anche mobilità e verde pubblico; I edizione del Forum Mobilità di; La strategia di forestazione del comune di Imola è stata presentata oggi a Padova nell'ambito del Forum Nazionale - foreste in comune. 🔗Approfondimenti da altre fonti