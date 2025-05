Dal Pronto Soccorso all’alba della rinascita | il racconto di un paziente

paziente dell’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, indirizzata al personale sanitario che gli ha salvato la vita. “Solo un attimo, e tutto può finire”, inizia così il toccante racconto dell’uomo, che ringrazia il Direttore Generale dell’ASL Avellino, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e tutto il team del Pronto Soccorso e della Cardiologia UTIC.Fondamentale l’intervento tempestivo dell’equipe del Pronto Soccorso diretta dal dott. Silvio D’Agostino e della Cardiologia UTIC guidata dal dott. Vittorio Ambrosini. “Mi hanno restituito quel tempo che credevo stesse sfuggendomi per sempre”, scrive il paziente.“Spesso si crede che solo i grandi ospedali delle metropoli siano sinonimo di eccellenza. 🔗 Anteprima24.it - Dal Pronto Soccorso all’alba della rinascita: il racconto di un paziente Tempo di lettura: < 1 minutoUna lettera carica di emozione e gratitudine quella scritta da undell’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, indirizzata al personale sanitario che gli ha salvato la vita. “Solo un attimo, e tutto può finire”, inizia così il toccantedell’uomo, che ringrazia il Direttore Generale dell’ASL Avellino, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e tutto il team delCardiologia UTIC.Fondamentale l’intervento tempestivo dell’equipe deldiretta dal dott. Silvio D’Agostino eCardiologia UTIC guidata dal dott. Vittorio Ambrosini. “Mi hanno restituito quel tempo che credevo stesse sfuggendomi per sempre”, scrive il.“Spesso si crede che solo i grandi ospedali delle metropoli siano sinonimo di eccellenza. 🔗 Anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un medico del pronto soccorso di Prato ‘ambassador’ di un’autorevole società scientifica americana - PRATO – Ospedale Santo Stefano, il dottor Franco Lai è stato nominato Liaison Ambassador per l’Italia all’American college of emergency physicians (Acep), la più autorevole società scientifica americana nel settore dell’emergenza. Un prestigioso riconoscimento della sua carriera, arrivato recentemente. In questo ruolo strategico, il dottor Lai è chiamato a promuovere un dialogo costante tra i professionisti italiani e la comunità globale, favorendo lo scambio di conoscenze e il consolidamento delle best practices nel trattamento delle emergenze. 🔗corrieretoscano.it

Ancora spray urticante nelle aule del "Barozzi", due studenti al pronto soccorso - Purtroppo ancora una volta alcuni studenti dell'istituto tecnico "Barozzi" di viale Monte Kosica hanno dovuto interrompere l'attività didattica a causa della nebulizzazione di spray urticante. E' accaduto questa mattina intorno alle ore 11.30, quando lo spray è stato spruzzato in una classe... 🔗modenatoday.it

Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso: firmato accordo sindacale in Regione - Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso in Puglia grazie all’accordo sindacale sottoscritto oggi tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità per la definizione delle modalità di riparto e corresponsione... 🔗brindisireport.it

Se ne parla anche su altri siti

Bari, concerto di Natale all’alba al quartiere San Paolo: “Messaggio di speranza”; Alba: Giorgio Proglio, con Zetabi e Tabui, sempre avanti tutta, verso la rinascita!; L’alba del 15 dicembre sul mare di Crotone con le foto di Luisa e Vito. 🔗Cosa riportano altre fonti

Alba Parietti, incidente sugli sci e viaggio in pronto soccorso: «Travolta da un ragazzino scappato dopo lo scontro» - Disavventura sulle nevi per Alba Parietti. La showgirl è finita al pronto soccorso dopo uno scontro sulle piste da sci con un ragazzino, che dopo sarebbe scappato via. Lo riporta Dagospia. 🔗msn.com

Paura per Alba Parietti: travolta sulla neve e portata al Pronto soccorso - Paura per Alba Parietti che è stata vittima di un ... investita da due giovani mentre sciava e poi portata subito al Pronto Soccorso. Contattata da LaPresse, la conduttrice televisiva ha rivelato ... 🔗msn.com