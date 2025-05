Dal Papa al 1 maggio ai migranti fino alla Sanità | la diretta di De Luca

Papa che ha detto sempre quello che pensava non cercando sempre il consenso. Grande per la sua testimonianza sui valori. Dopo la morte del Papa si è avvertito nel mondo un senso di vuoto. Nel ricordo e nella celebrazione del Papa in Parlamento, tuttavia, si sono verificati alcuni. 🔗 Salernotoday.it - Dal Papa, al 1° maggio, ai migranti fino alla Sanità: la diretta di De Luca "Un grandeche ha detto sempre quello che pensava non cercando sempre il consenso. Grande per la sua testimonianza sui valori. Dopo la morte delsi è avvertito nel mondo un senso di vuoto. Nel ricordo e nella celebrazione delin Parlamento, tuttavia, si sono verificati alcuni. 🔗 Salernotoday.it

Papa Francesco, Occhetto: “Fustigatori di migranti ora si inchinano a lui” - (Adnkronos) – "Non voglio entrare in questo mare di ipocrisia, certo la scomparsa del Papa, come ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, lascia un grande vuoto" perché "perdiamo una voce forte, che ha rappresentato quei valori di umanità, inclusione e pace che Francesco ha saputo rappresentare". Interpellato dall'AdnKronos, Achille Occhetto, ultimo segretario del […] L'articolo Papa Francesco, Occhetto: “Fustigatori di migranti ora si inchinano a lui” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

1° maggio, Mattarella lancia l'allarme sui salari: "Sono insufficienti, in particolare per i migranti" - Il Capo dello Stato inoltre rilancia anche l'indignazione per la strage sui luoghi di lavoro, "piaga che non accenna ad arrestarsi", per la quale "non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione ... 🔗rtl.it

Francesco, il Papa dei migranti - Già nel suo primo viaggio a Lampedusa nel 2013, Papa Francesco denunciò la "globalizzazione dell'indifferenza" verso i migranti. E negli anni del suo pontificato non ha mai smesso di stare dalla loro ... 🔗vita.it

