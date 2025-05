Dal mare al colle sabato 3 maggio conferenza al Circolo Arci Pizzi

sabato 3 maggio, alle 17.30, il Circolo Arci Pizzi "Le mi Bimbe" ospiterà un'iniziativa della rassegna "Dal mare al colle" organizzata dal Consiglio di Zona 5 in collaborazione con il Comune di Livorno.La conferenza a cura di Roberto Branchetti del Gruppo Archeologico Paleontologico. 🔗 Livornotoday.it - "Dal mare al colle", sabato 3 maggio conferenza al Circolo Arci Pizzi , alle 17.30, il"Le mi Bimbe" ospiterà un'iniziativa della rassegna "Dalal" organizzata dal Consiglio di Zona 5 in collaborazione con il Comune di Livorno.Laa cura di Roberto Branchetti del Gruppo Archeologico Paleontologico. 🔗 Livornotoday.it

