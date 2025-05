Dal fiume emerge il cadavere di un uomo orribile rinvenimento a Pescara

cadavere è stato individuato nella prima mattinata di venerdì nei pressi della banchina sud del porto canale di Pescara. Sono in corso ora le operazioni di accertamento dell’identità della vittima. 🔗 Ilè stato individuato nella prima mattinata di venerdì nei pressi della banchina sud del porto canale di. Sono in corso ora le operazioni di accertamento dell’identità della vittima. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Cadavere di un uomo vicino a un fiume, si indaga sulle cause della morte - Massa, 14 febbraio 2025 – Il cadavere di una persona è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, a Massa, nella zona di Castagnola. Il ritrovamento è avvenuto vicino a un corso d'acqua. Le autorità non hanno ancora identificato la persona, ma sembra trattarsi di un uomo. Rimane da chiarire se il decesso sia avvenuto a causa di traumi o per un evento naturale, come un malore improvviso. Sul luogo dell'incidente sono giunti un'automedica di Massa, i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero del corpo e le forze dell'ordine. 🔗lanazione.it

Giallo a Pescara, cadavere di un uomo recuperato nel fiume - AGI - Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Pescara, nei pressi della banchina sud del portocanale del capoluogo adriatico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Guardia costiera. La polizia si sta occupando delle indagini per ricostruire l'accaduto. 🔗agi.it

Trovato il cadavere di un uomo nel fiume Oglio nel Bresciano, l’ipotesi di una lite: indagini in corso - Dei pescatori hanno assistito a una discussione tra un gruppo di uomini sulle sponde del fiume Oglio, nel Bresciano. Per sfuggire all'aggressione uno di loro si sarebbe lanciato nelle acque del fiume senza più riemergere. Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 13 aprile, ne è stato rinvenuto il cadavere.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Dal fiume emerge il cadavere di un uomo, orribile rinvenimento a Pescara; Emerge il cadavere di un uomo dal fiume Santerno, si indaga a tutto campo; Emerge il cadavere di un uomo dal fiume Santerno, si indaga a tutto campo; Cadavere emerge dal fiume Santerno: il giallo della scomparsa di Daniele Mocellin. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dal fiume emerge il cadavere di un uomo, orribile rinvenimento a Pescara - Il cadavere è stato individuato nella prima mattinata di venerdì nei pressi della banchina sud del porto canale di Pescara ... 🔗fanpage.it

Giallo a Pescara, cadavere di un uomo recuperato nel fiume - AGI - Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Pescara, nei pressi della banchina sud del portocanale del capoluogo adriatico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del ... 🔗msn.com

Pescara: il cadavere di un uomo recuperato dal fiume - Il cadavere di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Pescara. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e il 118 ... 🔗rete8.it