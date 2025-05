Dal 29 maggio Fabio Caressa conduce ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’

maggio arriva Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, condotto da Fabio Caressa. Sky ha lanciato il promo, che annuncia la data di partenza del nuovo show Sky Original, in arrivo su Sky e in streaming su NOW.

A proporre l'idea è il «leader del settore da millenni», il Diavolo tentatore, direttamente nel suo ufficio luminosissimo e pieno di piante: un nuovo show basato proprio sulle tentazioni. Dodici comuni mortali, una giungla ostile, tentazioni ovunque, ma se uno cede pagano tutti. Una sola condizione: che a condurre ci sia proprio lui, Fabio Caressa. Nasce così Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo grande show di Sky. Nel primo promo ufficiale rilasciato oggi, viene annunciata la data di partenza: giovedì 29 maggio.

Cosa riportano altre fonti

Fabio Caressa e il Diavolo lanciano Money Road, dal 29 maggio su Sky e in streaming NOW - A proporre l’idea è il «leader del settore da millenni», il Diavolo tentatore, direttamente nel suo ufficio luminosissimo e pieno di piante: un nuovo show basato proprio sulle tentazioni. Dodici comuni mortali, una giungla ostile, tentazioni ovunque, ma se uno cede pagano tutti. Una sola condizione: che a condurre ci sia proprio lui, Fabio Caressa. Nasce così “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo grande show di Sky di cui – nel primo promo ufficiale rilasciato oggi – viene annunciata la data di partenza: giovedì 29 maggio. 🔗digital-news.it

Fabio Caressa conduce la 1a edizione italiana di Money Road, il nuovo show Sky tra sopravvivenza e tentazioni - Sta per arrivare su Sky, e in streaming su NOW, Money Road, un nuovo show d'intrattenimento, tra sopravvivenza e tentazioni. La vera novità? Fabio Caressa alla conduzione. In casa Sky sta per arrivare un nuovo show, che in realtà così nuovo non è: stiamo parlando di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Un titolo che va a ingrandire la proposta del network nell'intrattenimento, e che vedrà Fabio Caressa cimentarsi per la prima volta alla conduzione di una trasmissione non sportiva. 🔗movieplayer.it

