Dal 1 Maggio Roma orario estivo ZTL notturne di Trastevere e San Lorenzo

Maggio, orario estivo per le Zone a traffico limitato notturne di Trastevere e San Lorenzo.Le telecamere a presidio delle due Ztl saranno attive sempre dalle 21,30 alle 3, ma per quattro notti a settimana (e non più solo due).Accesso vietato ai non autorizzati, dunque, dal mercoledì al sabato, anche se festivi.L'orario estivo delle Zone a traffico limitato notturne di Trastevere e San Lorenzo resterà in vigore fino ad ottobre (con l'eccezione del mese di agosto, quando le Ztl notturne sono sospese).Da novembre ad aprile, poi, tornerà l'orario invernale: telecamere in funzione dalle 21,30 alle 3 il venerdì e il sabato.Tutte le altre Zone a traffico limitato cittadine continuano a seguire gli orari abituali.

