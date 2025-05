Dagli asparagi ai piatti indiani è un week end tutto da mangiare ma non solo

Venerdì 2 maggioUltima serata del Feff 27 che ci farà ammirare la Sylvia Chang, fresca.

Ambrosia Gin presenta un’esperienza unica di mixology alla Florence Cocktail Week 2025 - Un evento esclusivo a La Ménagère con The Barber Shop RM tra miscelazione d’autore e sostenibilità. Ambrosia Gin, il primo gin italiano carbon neutral, sarà protagonista di un evento esclusivo in occasione della Florence Cocktail Week 2025, che si terrà dal 7 al 13 aprile a Firenze. La serata... 🔗firenzetoday.it

Loro Piana e Dimoremilano al Salone del Mobile 2025: eleganza e innovazione alla Design Week - Per la Milano Design Week 2025, Loro Piana e Dimoremilano uniscono le forze per la prima volta con "La Prima Notte di Quiete", un'installazione che fonde design, arte e l'eccellenza storica dei tessuti Loro Piana. L'installazione, che si terrà nel Cortile della Seta, sede della Maison, ricrea... 🔗milanotoday.it

IKEA alla Milano Design Week 2025: sostenibilità e innovazione per il design del futuro - IKEA ritorna con una doppia esposizione in Via Vigevano 18, dove il tema della sostenibilità si intreccia con soluzioni creative per la casa. L'installazione offre un ambiente interattivo e accogliente, dando ai visitatori la possibilità di esplorare idee innovative per il design del futuro... 🔗milanotoday.it

Home Cucina e ricette Primi Piatti Risotto con asparagi e gamberetti, la ricetta perfetta per la primavera - Tra le ricette per la primavera perfette per un pranzetto sfizioso c’è quella del risotto con asparagi e gamberetti. Freschi o surgelati, non importa, il matrimonio con il retrogusto amarognolo degli ... 🔗deabyday.tv