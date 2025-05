Da Trump al lavoro al Premierato e alle carceri | Meloni dice tutto

Meloni dice tutto. Torna a parlare la presidente del Consiglio e lo fa con una lunga e chiara intervista all'Adn Kronos, e dice tutto affrontando ogni argomento senza avere filtri o timori di non dire determinate cose, magari su alcune situazioni, forse, esagera un po' con i dati, vedi la situazione del lavoro o delle carceri, ma sul resto è abbasta lineare con il suo pensiero e su quello che sta facendo.Da Trump al lavoro, al Premierato e alle carceri: Meloni dice tutto (Ansa Foto) Cityrumors.itCerca di spiegare come sono realmente i rapporti con Donald Trump, sottolineando che l'Italia ma l'Europa in genere in quanto occidentali "siamo leali ma non subalterni", mentre non ha nulla in contrario nei confronti di Ursula von der Leyen con la quale ribadisce Meloni "abbiamo ormai una collaborazione consolidata e un rapporto di stima" e con altri leader europei.

“Non mi interessa quello che dice Donald Trump. Piacergli non è il mio lavoro, il mio lavoro è provare a dire la verità”: parla George Clooney - “Star del cinema di seconda mano e opinionista politico fallito”. Così Donald Trump su George Clooney. Il presidente degli Stati Uniti ha preso di mira l’attore, e attivista democratico, liquidando la sua intervista al programma di informazione televisiva statunitense 60 Minutes come “gonfiata auto propaganda”. Durante il programma Clooney aveva lanciato un appello per la libertà di stampa mentre promuoveva la sua nuova versione teatrale di Good Night, and Good Luck. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina-Russia, Zelensky: “Al lavoro con team di Trump, vera pace è possibile” - (Adnkronos) – No, per ora, a Donald Trump sulle 'terre rare', almeno fintanto che non vi saranno garanzie di sicurezza per Kiev. Però Volodymyr Zelensky confida in una soluzione nella guerra tra Russia e Ucraina grazie anche all'America. Il presidente ucraino lo scrive su X: "Abbiamo iniziato a lavorare con il team del Presidente Trump […] L'articolo Ucraina-Russia, Zelensky: “Al lavoro con team di Trump, vera pace è possibile” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Made in Italy: così i dazi di Trump bruciano miliardi e posti di lavoro - Washington, 5 aprile 2025 – Dopo l’annuncio del 2 aprile 2025 da parte degli Stati Uniti sui nuovi dazi alle importazioni europee, l’Italia si trova ad affrontare uno dei colpi più duri al proprio sistema economico degli ultimi anni. Con tariffe del 20% imposte su tutto il Made in EU, il provvedimento firmato da Donald Trump ha innescato una reazione a catena tra imprese, mercati finanziari e istituzioni. 🔗ilfaroonline.it

Trump festeggia i primi 100 giorni di mandato, ma l'economia frena bruscamente - Nonostante il calo nei sondaggi e i timori per la guerra commerciale, Trump ha affermato che questo è stato l'inizio di presidenza "più riuscito" di sempre. L'economia registra però una brusca frenata ... 🔗it.euronews.com

Meloni punta alla rielezione nel 2027 e denuncia: "Ricevuti attacchi sessisti" - Sostenere le "mamme lavoratrici", andare avanti con la riforma del premierato e dialogare sui dazi con il presidente statunitense Donald Trump. Il governo guidato da Giorgia Meloni è ormai in carica d ... 🔗today.it

Trump a Bukele: «Costruisci più carceri per più deportati» - Nayib Bukele, presidente del minuscolo El Salvador, è stato ieri il primo capo di stato latinoamericano a mettere piede alla Casa bianca nel secondo mandato di Donald Trump. «Sta facendo un lavoro ... 🔗ilmanifesto.it