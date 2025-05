Da quando ho avuto il capoparto il ciclo è più corto | è normale?

capoparto è arrivato un mese esatto dopo aver concluso l'allattamento. Da allora, il ciclo è regolare ma dura 24 giorni, contro i 28 giorni a cui prima ero abituata.Aggiungo che con il primo figlio il ciclo era ricomparso sempre un mese dopo aver finito di allattare ma con la durata solita di 28 giorni. Come mai con la seconda gravidanza si è accorciato? Grazie mille per l'attenzione.

Capoparto, ciclo dopo parto. Quando arriva, quando preoccuparsi; Calcolatore ciclo mestruale; Mestruazioni dopo l'aborto spontaneo, cosa aspettarsi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Da quando ho avuto il capoparto il ciclo è più corto: è normale?" - La durata e la frequenza del ciclo può cambiare dopo il parto? Ecco la risposta del ginecologo su GravidanzaOnLine. 🔗gravidanzaonline.it