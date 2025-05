Da Martina Colombari e il marito Alessandro Costacurta a Giuseppe Zeno e Margareth Madè ad Alba Parietti e Francesco Oppini

Martina Colombari senza filtri: «Achille sta meglio, Billy mi ama ancora e Tomba è un ricordo dolce» X Leggi anche › “Viva l’amore”, stasera su Rai 1 il secondo speciale di “L’Eredità” con 6 coppie vip in gara Per questa occasione parteciperanno al programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, sei coppie vip del mondo dello spettacolo: da Martina Colombari e Alessandro Costacurta, a Giuseppe Zeno e Margareth Madè, ad Alba Parietti e Francesco Oppini. 🔗 Iodonna.it - Da Martina Colombari e il marito Alessandro Costacurta a Giuseppe Zeno e Margareth Madè, ad Alba Parietti e Francesco Oppini Dopo gli speciali dedicati a Sanremo e all’amore, L’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, torna su Rai 1 alle 21.30 con un’altra puntata speciale dedicata al viaggio e al desiderio di partire, ispirato dall’arrivo della stagione estiva.senza filtri: «Achille sta meglio, Billy mi ama ancora e Tomba è un ricordo dolce» X Leggi anche › “Viva l’amore”, stasera su Rai 1 il secondo speciale di “L’Eredità” con 6 coppie vip in gara Per questa occasione parteciperanno al programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, sei coppie vip del mondo dello spettacolo: da, a, ad. 🔗 Iodonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Martina Colombari e Alessandro Costacurta negli studi Rai, teneri baci e cambio di look per lei - Martina Colombari si prepara a compiere cinquant’anni con energia dosata, ironia lucida e un disincanto affilato. Ha raccontato da poco al Corriere della Sera il suo approccio diretto, fatto di rigore quotidiano, attenzione al corpo e una terapia ormonale che ha scelto con consapevolezza, affidandosi a medici specializzati. Niente cerotti magici o sedute miracolose: qui si parla di investimenti a lungo termine, non di lifting dell’anima. 🔗dilei.it

Martina Colombari e Anna Galiena protagoniste sul lago con "Fiori d’acciaio" - Martina Colombari e Anna Galiena approdano sul lago con "Fiori d’acciaio". La celebre commedia di Robert Harling verrà infatti proposta venerdì 4 aprile sul palco del teatro Fabrizio De André di Mandello del Lario con un cast d'eccezione. Accanto a Martina Colombari e Anna Galiena ci saranno... 🔗leccotoday.it

Martina Colombari e Achille Costacurta: la verità sul periodo buio - Achille Costacurta e la battaglia contro il suo disagio: “Ora è seguito dalle persone giuste” Dietro le luci della ribalta, spesso si nascondono ombre che pochi vedono. Martina Colombari lo sa bene. Alla soglia dei 50 anni, l’ex Miss Italia si lascia andare a confessioni intime, ripercorrendo il momento più difficile della sua vita: il dolore di una madre che ha visto il figlio attraversare un periodo buio. 🔗361magazine.com

Se ne parla anche su altri siti

Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Capodanno come volontari alla mensa dei poveri; Martina Colombari: Carriera, Vita Privata e il Difficile Percorso di Achille Costacurta; Martina Colombari rompe il silenzio sul rapporto col figlio Achille e sul suo essere madre; Martina Colombari, il figlio: Sono stato in un centro penale, ora torno a scuola. Faccio errori, ma sono un bravo ragazzo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Martina Colombari e il coraggio di una madre che non hai mollato: il figlio Achille sta meglio ora - Il cammino fatto di dolore, resilienza e speranza di Martina Colombari accanto al figlio Achille nella battaglia contro le dipendenze ... 🔗fanpage.it

Martina Colombari e Alessandro Costacurta negli studi Rai, teneri baci e cambio di look per lei - Martina Colombari e Billy Costacurta affiatati in Rai: baci, cambio look e un ritratto di coppia tra armonia, rigore e affetto familiare. 🔗dilei.it

Martina Colombari e Alessandro Costacurta: un amore solido tra stile e vita familiare - Martina Colombari e Alessandro Costacurta, coppia iconica del mondo dello spettacolo italiano, continuano a dimostrare la forza della loro relazione anche in vista del cinquantesimo compleanno della ... 🔗ecodelcinema.com