Da Kimi a Black Bag | Steven Soderbergh e David Koepp hanno molto da dire

hanno formato negli ultimi anni un sodalizio artistico con tre film che condividono tematiche e riflessioni sulla nostra contemporaneità. E a luglio arriva anche Presence, presentato in anteprima al Comicon di Napoli. La prima volta che Steven Soderbergh e David Koepp hanno tentato di collaborare sul banco c'era l'idea di fare un remake di The Uninvited, un film horror del 2009, a sua volta già remake di una pellicola coreana del 2003. Del progetto poi non se ne fece nulla e il primo lavoro condiviso tra i due sarebbe arrivato nel 2022, quando su HBO Max uscì Kimi - Qualcuno in ascolto. A più di trent'anni dai loro rispettivi debutti, entrambi presentati nel 1989 al Sundance Film Festival. Soderbergh con Sesso, bugie e videotape, che prima passò al Festival di Cannes e .

Black bag, Steven Soderbergh mette la sua firma d’autore a una pregevole spy story - Non abbiamo visto se sotto al tavolo è stata messa una bomba, ma in qualche modo sappiamo che a breve esploderà. Black bag non è certo un film di Alfred Hitchcock, ma Steven Soderbergh al maestro inglese potrebbe addirittura insegnare qualcosa. Lanciato il sasso non togliamo la mano, perché in tempi durissimi, dove il cinema sta diventando reiterato strazio, peraltro in disuso, Soderbergh firma una pregevole spy story, genere che mancava nel suo articolato e versatile carnet, tagliando la merce da intrattenimento con polvere sofisticata d’autore. 🔗ilfattoquotidiano.it

Black Bag debutta col miglior punteggio di un film di Steven Soderbergh su Rotten Tomatoes in 35 anni - Il thriller Black Bag, con star Michael Fassbender e Cate Blanchett, ha debuttato su Rotten Tomatoes con il miglior punteggio ottenuto da un film di Steven Soderbergh negli ultimi decenni. Il film Black Bag, con star Michael Fassbender e Cate Blanchett, ha regalato a Steven Soderbergh il miglior punteggio su Rotten Tomatoes degli ultimi 35 anni. Il thriller racconta la storia di George Woodhouse, una leggendaria spia, che deve indagare sulla moglie Kathryn, accusata di aver tradito la nazione. 🔗movieplayer.it

Black Bag - Doppio gioco: una clip in anteprima esclusiva dello spy movie di Steven Soderbergh - Uno dei registi imprescindibili del cinema contemporaneo torna in sala dal 30 aprile con un film elegantissimo e di grande intelligenza, dove allo spionaggio di sommano questioni che riguardano l'amore e la coppia. Protagonisti Michael Fassbender e Cate Blanchett. Ecco una clip di Black Bag in anteprima esclusiva. 🔗comingsoon.it

