Da giugno no alle donne trans nel calcio femminile inglese

donne transgender non potranno più giocare nel calcio femminile dal 1 giugno, ha annunciato giovedì la Federcalcio inglese a seguito di un importante cambiamento nella sua posizione. Sentenza della Corte Suprema La FA ha dichiarato di aver aggiornato la sua politica in seguito alla sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del mese scorso in merito all'Equality Act. Anche la Federcalcio scozzese ha dichiarato giovedì che attuerà un divieto simile dall'inizio della stagione 202526. Queste nuove modifiche alle regole si applicheranno a tutto il calcio femminile a livello amatoriale e professionistico in entrambi i paesi. La politica di inclusione transgender della FA inglese era stata aggiornata poco prima della sentenza della Corte Suprema e continuava a consentire alle donne transgender di giocare nel calcio femminile a condizione che riducessero i livelli di testosterone. 🔗 Agi.it - Da giugno no alle donne trans nel calcio femminile inglese AGi - Legender non potranno più giocare neldal 1, ha annunciato giovedì la Federa seguito di un importante cambiamento nella sua posizione. Sentenza della Corte Suprema La FA ha dichiarato di aver aggiornato la sua politica in seguito alla sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del mese scorso in merito all'Equality Act. Anche la Federscozzese ha dichiarato giovedì che attuerà un divieto simile dall'inizio della stagione 202526. Queste nuove modificheregole si applicheranno a tutto ila livello amatoriale e professionistico in entrambi i paesi. La politica di inclusionegender della FAera stata aggiornata poco prima della sentenza della Corte Suprema e continuava a consentiregender di giocare nela condizione che riducessero i livelli di testosterone. 🔗 Agi.it

Quando fu il primo voto delle donne in Italia (e non è il 2 giugno 1946) - Il 2 giugno 1946 gli italiani hanno votato al referendum per decidere se l'Italia sarebbe stata una Monarchia o una Repubblica, scegliendo quest'ultima. Secondo i dati ufficiali gli aventi diritto al voto erano 28.005.449 e a votare sono stati in quasi 25 milioni: 24.946.878. Si tratta dell'89,08 per cento di chi avrebbe potuto presentarsi alle urne. Di questi, 10.718.502 (45,73 per cento) hanno scelto per uno Stato monarchico.

La triste esultanza di J.K. Rowling per la sentenza che nega alle donne trans di essere donne - Alla fine, la Corte suprema inglese ha dato "ragione" a J.K. Rowling; con la sentenza di ieri, infatti, ha stabilito che, per legge, la definizione di "donna" è basata sul sesso di nascita, escludendo quindi le persone transgender dal riconoscimento come donne e prevedendo tutele solo per chi sia nato biologicamente di sesso femminile. La Corte ha accolto il ricorso di un gruppo di attiviste, For Women Scotland, che si è scagliato contro il governo scozzero promotore di una legislazione che garantiva il riconoscimento dell'appartenenza al genere femminile anche alle donne trans che avessero ...

Gran Bretagna non riconosce le donne trans. Rowling: "Sono orgogliosa di voi" - Accolto il ricorso del gruppo femminista For Women Scotland contro il governo locale della Scozia. "I termini 'donna' e 'sesso' si riferiscono alla biologia"

In Inghilterra le donne trans non potranno più competere nel calcio femminile - La Football Association, la federazione calcistica d'Inghilterra, ha annunciato che dal prossimo primo giugno le donne trans non potranno più competere nelle gare di calcio femminile.

Calcio femminile, le donne transgender non possono più giocare nei campionati d'Inghilterra e Scozia. La decisione e da quando viene applicata - Dal primo giugno le donne transgender non potranno più giocare nei campionati di calcio femminile, sia in Inghilterra che in Scozia: così hanno stabilito le due rispettive ...

Chi sono le donne trans presenti all'ultimo saluto di Papa Francesco? - Un piccolo gruppo di donne transgender ha reso omaggio a Papa Francesco nell'ultimo saluto a Santa Maria Maggiore. A guidarle, come negli incontri passati, suor Geneviève Jeanningros, storica amica de ...