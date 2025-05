Da Extra omnes ad Habemus Papam | il glossario del Conclave

Conclave che eleggerà il successore di papa Francesco. I cardinali elettori saranno 133, tutti sotto gli 80 anni, e si riuniranno "sotto chiave" per scegliere il nuovo pontefice. Il Conclave è un evento ricco di storia, simboli e regole precise. Ecco un glossario del Conclave con i principali termini da conoscere per seguire l'evento.Il glossario del Conclave, per seguire al meglio l'elezione del papaConclave (Imagoeconomica).Cappella Sistina: la sede del Conclave, celebre per gli affreschi di Michelangelo.Santa Marta: la residenza dove soggiornano i cardinali durante il Conclave. Qui, viveva anche papa Francesco.Camerlengo: gestisce gli affari temporanei del Vaticano durante la sede vacante.Sede vacante: il periodo tra la fine di un pontificato e l'elezione del successore.

