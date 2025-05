Da Colosimo querela dal sapore intimidatorio contro Lodato | la nota dei familiari delle vittime delle stragi

Lodato, querelato da Chiara Colosimo. È quello diffuso dal Coordinamento delle Associazioni e familiari di vittime delle stragi, che contesta alla presidente della commissione Antimafia un atto “dal sapore intimidatorio” nei confronti del cronista. “Già prima che si costituisse il Coordinamento, molte Associazioni si erano espresse contro la sua nomina ritenendola quantomeno inopportuna per i documentati rapporti della Parlamentare di Fratelli d’Italia con reduci dell’eversione nera come Luigi Ciavardini“, si legge nella nota firmata, tra gli altri, da Salvatore Borsellino e Paolo Bolognesi. “Di solito le querele scaturiscono da illazioni, affermazioni preconcette con carattere diffamatorio o fake news di vario genere e natura che nell’ indignare, legittimano i destinatari a avviare azioni legali nei confronti dei presunti autori responsabili di dette esternazioni. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Da Colosimo querela dal sapore intimidatorio contro Lodato”: la nota dei familiari delle vittime delle stragi Un comunicato per esprimere solidarietà al giornalista Saverioto da Chiara. È quello diffuso dal CoordinamentoAssociazioni edi, che contesta alla presidente della commissione Antimafia un atto “dal” nei confronti del cronista. “Già prima che si costituisse il Coordinamento, molte Associazioni si erano espressela sua nomina ritenendola quantomeno inopportuna per i documentati rapporti della Parlamentare di Fratelli d’Italia con reduci dell’eversione nera come Luigi Ciavardini“, si legge nellafirmata, tra gli altri, da Salvatore Borsellino e Paolo Bolognesi. “Di solito le querele scaturiscono da illazioni, affermazioni preconcette con carattere diffamatorio o fake news di vario genere e natura che nell’ indignare, legittimano i destinatari a avviare azioni legali nei confronti dei presunti autori responsabili di dette esternazioni. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

