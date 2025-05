Da Altan a Shin’Ichi Sakamoto | il programma del Comicon del 3 maggio

Comicon Napoli (fino al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare): domani, sabato 3 maggio, numerose anteprime esclusive, incontri e momenti dedicati alla musica e al cosplaying. Lillo e Frank Matano insieme con i registi Nicolò Cuccì. 🔗 Napolitoday.it - Da Altan a Shin’Ichi Sakamoto: il programma del Comicon del 3 maggio Prosegue con nuovi eventi e ospiti imperdibili la XXV edizione diNapoli (fino al 4alla Mostra d’Oltremare): domani, sabato 3, numerose anteprime esclusive, incontri e momenti dedicati alla musica e al cosplaying. Lillo e Frank Matano insieme con i registi Nicolò Cuccì. 🔗 Napolitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

La corte suprema israeliana chiede un compromesso sul licenziamento del capo dello Shin bet - L’8 aprile la corte suprema israeliana ha invitato il governo e la procuratrice generale dello stato a trovare un accordo sul licenziamento di Ronen Bar, il capo del servizio di sicurezza interno Shin bet. Leggi 🔗internazionale.it

Israele, Netanyahu nomina ex comandante Marina Eli Sharvit nuovo capo dello Shin Bet, Corte Suprema sospende licenziamento di Ronen Bar - L’ammiraglio sarebbe la “persona giusta” per guidare i servizi di sicurezza interni. Il pronunciamento della Corte Suprema sulla rimozione di Bar è atteso per l’8 aprile Dopo la proposta di licenziamento di Ronen Bar, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di nominare l’ex 🔗ilgiornaleditalia.it

Netanyahu annuncia licenziamento del capo dello Shin Bet - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la sua intenzione di licenziare il capo dello Shin Bet, Ronen Bar. In una dichiarazione l'ufficio di Netanyahu afferma che il premier ha incontrato Bar e "lo ha informato che questa settimana presenterà una proposta al governo per porre fine al suo mandato". In una seconda dichiarazione, Netanyahu ha affermato: "A causa della continua sfiducia, ho deciso di portare al governo una proposta di risoluzione per porre fine alla posizione del capo dello Shin Bet. 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domani a Comicon dialogo Altan-Zerocalcare su arte e politica; Comicon edizione da record, sabato 3 maggio duetto Altan Zerocalcare; Programma Comicon 3 maggio -; Comicon Napoli 2025, Pezzali con Recchioni apre la carica dei fumettari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Domani a Comicon dialogo Altan-Zerocalcare su arte e politica - Il dialogo tra Altan e Zerocalcare su arte e politica l'evento più atteso domani alla 25ma edizione di Comicon che sta andando avanti alla Mostra d'Oltremare di Napoli. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Comicon edizione da record, sabato 3 maggio duetto Altan Zerocalcare - Ad Altan premio speciale alla carriera. incontro co l'autore della serie The Boys Imperdibile la Cosplay Challenge pro, gara ricca di colpi di scena che dalle 16.30 animerà l’Auditorium Napoli. Proseg ... 🔗msn.com

Shin’ichi Sakamoto a COMICON Napoli 2025 - Shin’ichi Sakamoto sarà a COMICON Napoli 2025 in collaborazione con J-POP Manga! Ci ha condotti nell’isolamento delle scalate solitarie, ci ha fatto vivere il tormento della lotta per la libertà e ... 🔗comicus.it