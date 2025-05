Curva Nord Inter nuova rivoluzione nel tifo organizzato nerazzurro | addio al nome unico! Il comunicato

Curva Nord Inter, nuova rivoluzione nel tifo organizzato nerazzurro: addio al nome unico! Il comunicato ufficiale degli ultrasNon più un nome unico per i gruppi della Curva Nord dell’Inter. nuova rivoluzione per il tifo organizzato nerazzurro, colpito nei mesi scorsi dall’indagine Doppia Curva. Nella giornata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale che annuncia la loro decisione di abbandonare il nome unico: torneranno dunque ad essere presenti i nomi sei singoli gruppi che rappresentano le fazioni del tifo Interista. La decisione arriva alla vigilia del match di campionato contro l’Hellas Verona.IL comunicato – «Dopo un periodo di profonde riflessioni Interne e grandi cambiamenti, i gruppi della Nord comunicano la decisione di tornare a essere completamente indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento sotto un’unica sigla o nome collettivo. 🔗 Internews24.com - Curva Nord Inter, nuova rivoluzione nel tifo organizzato nerazzurro: addio al nome unico! Il comunicato nelal! Ilufficiale degli ultrasNon più unper i gruppi delladell’per il, colpito nei mesi scorsi dall’indagine Doppia. Nella giornata di oggi è arrivato ilufficiale che annuncia la loro decisione di abbandonare il: torneranno dunque ad essere presenti i nomi sei singoli gruppi che rappresentano le fazioni delista. La decisione arriva alla vigilia del match di campionato contro l’Hellas Verona.IL– «Dopo un periodo di profonde riflessionine e grandi cambiamenti, i gruppi dellacomunicano la decisione di tornare a essere completamente indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento sotto un’unica sigla ocollettivo. 🔗 Internews24.com

