Curiosità | tutto pronto per esplorare Atena Lucana con gli specchi

Atena invita i cittadini a partecipare a un’azione collettiva nel paesaggio di Atena Lucana: attraverso una passeggiata esplorativa, i partecipanti segneranno con degli specchi alcuni punti di Atena Lucana, legati alla presenza dell’acqua, come pozzi e corsi. 🔗 Salernotoday.it - Curiosità: tutto pronto per esplorare Atena Lucana con gli specchi Sabato 3 maggio alle ore 10, Archivioinvita i cittadini a partecipare a un’azione collettiva nel paesaggio di: attraverso una passeggiata esplorativa, i partecipanti segneranno con deglialcuni punti di, legati alla presenza dell’acqua, come pozzi e corsi. 🔗 Salernotoday.it

