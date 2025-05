Curiosità | ad Amalfi installati i raccoglitori per il riciclo dei mozziconi di sigaretta

"(S)METTILA QUI. Se proprio non puoi smettere, ricicla": è questo lo slogan di "Re-Cig", la nuova campagna a tutela dell'ambiente intrapresa dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano. In questi giorni sono stati installati, infatti, nei punti nevralgici della città, 10 "Smoker.

