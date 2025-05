Cura e Desiderio al centro del riuso urbano torna nella terza edizione il Microfestival dell’Abitare

torna il Microfestival dell’Abitare, giunto alla sua terza edizione e sempre consolidato nel programma degli eventi padovani, con un focus sul riuso degli spazi urbani. L'edizione 2025, intitolata “Cura e Desiderio”, si svolgerà dal 7 al 18 maggio, con eventi principali al centro Culturale. 🔗 Padovaoggi.it - “Cura e Desiderio” al centro del riuso urbano, torna nella terza edizione il Microfestival dell’Abitare il Microfestival, giunto alla suae sempre consolidato nel programma degli eventi padovani, con un focus suldegli spazi urbani. L'2025, intitolata “”, si svolgerà dal 7 al 18 maggio, con eventi principali alCulturale. 🔗 Padovaoggi.it

