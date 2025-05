Cucina alpina tacos arrosticini e vino | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Cucina alpina in varie località, specialità messicane all’Edoné, la sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini, la nuova edizione di “Un lago divino” a Sarnico e altro ancora. Sono diverse le feste e le sagre organizzate in Bergamasca nel fine-settimana da venerdì 2 a domenica 4 maggio.Ecco gli appuntamenti.Dal 2 al 4 maggio al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, prosegue la sagra della carbonara e degli arrosticini. Si potranno gustare tavolozze con porchetta, pecorino, carciofo romana, ricottina fresca, supplì, Ciaudella – panzanella Abbruzzese, pane invecchiato bagnato con aceto, cipolle, pomodorini, basilico, cetriolo (antipasti), pasta alla carbonara, pasta all’amatriciana e pasta al ragù veg (primi), coni di arrosticini, piatti di arrosticini, porchetta d’ariccia con patate al forno, straccetti vegan con verdure saltate e nuggets veg misti, con patatine fritte. 🔗 Bergamonews.it - Cucina alpina, tacos, arrosticini e vino: le sagre del fine-settimana in Bergamasca in varie località, specialità messicane all’Edoné, la sagra della carbonara e deglial Piazzale degli Alpini, la nuova edizione di “Un lago di” a Sarnico e altro ancora. Sono diverse le feste e leorganizzate innelda venerdì 2 a domenica 4 maggio.Ecco gli appuntamenti.Dal 2 al 4 maggio al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, prosegue la sagra della carbonara e degli. Si potranno gustare tavolozze con porchetta, pecorino, carciofo romana, ricottina fresca, supplì, Ciaudella – panzanella Abbruzzese, pane invecchiato bagnato con aceto, cipolle, pomodorini, basilico, cetriolo (antipasti), pasta alla carbonara, pasta all’amatriciana e pasta al ragù veg (primi), coni di, piatti di, porchetta d’ariccia con patate al forno, straccetti vegan con verdure saltate e nuggets veg misti, con patatine fritte. 🔗 Bergamonews.it

