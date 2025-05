Crotone verso i play-off in piena attività

Mercoledi 7 maggio il Crotone, sul terreno dell'Ezio Scida, sarà impegnato per disputare il secondo turno play-off fase regionale contro la peggiore qualificata del primo turno. Pitagorici in piena attività per meglio presentarsi a questo importante appuntamento con l'intento di superare il turno. Cosa che avverrà se terminerà l'incontro con i due migliori risultati a suo favore. Pitagorici a disposizione del tecnico Longo in perfette condizioni fisiche. Chi accusava qualche acciacco ed è stato costretto a disertare qualche incontro sul finire del normale campionato ha recuperato la buona forma fisica nell'attesa dell'inizio dei play-off. Fino a mercoledi, giorno della sfida, mister Longo terrà sotto pressione tutti i suoi giocatori con allenamenti giornalieri.

