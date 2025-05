Crotone verso i play-off in piena attività

Mercoledi 7 maggio il Crotone, sul terreno dell'Ezio Scida, sarà impegnato per disputare il secondo turno play-off fase regionale contro la peggiore qualificata del primo turno. Pitagorici in piena attività per meglio presentarsi a questo importante appuntamento con l'intento di superare il turno. Cosa che avverrà se terminerà l'incontro con i due migliori risultati a suo favore. Pitagorici a disposizione del tecnico Longo in perfette condizioni fisiche. Chi accusava qualche acciacco ed è stato costretto a disertare qualche incontro sul finire del normale campionato ha recuperato la buona forma fisica nell'attesa dell'inizio dei play-off. Fino a mercoledi, giorno della sfida, mister Longo terrà sotto pressione tutti i suoi giocatori con allenamenti giornalieri.

Crotone verso i play-off in piena attività - Mercoledi 7 maggio il Crotone, sul terreno dell’Ezio Scida, sarà impegnato per disputare il secondo turno play-off fase regionale contro la peggiore qualificata del primo turno. Pitagorici in piena attività per meglio presentarsi a questo importante appuntamento con l’intento di superare il turno. Cosa che avverrà se terminerà l’incontro con i due migliori risultati a suo favore. Pitagorici a disposizione del tecnico Longo in perfette condizioni fisiche. 🔗laprimapagina.it

Verso i playoff - Sessione pomeridiana al centro sportivo per il Crotone che prepara i playoff, con gli squali che entreranno in gioco dal secondo turno, in gara unica, match in programma il 7 […] ... 🔗fccrotone.it

Il Crotone attende l’avversario e intanto si svuota l’infermeria - Il Crotone ieri pomeriggio, dopo un giorno di riposo, ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo per entrare nel vivo della preparazione dei playoff, con gli Squali che entreranno in gioco dal seco ... 🔗msn.com

Tumminello carica il Crotone: "Siamo pronti ai playoff (Video) - CROTONE – Il Crotone ha ripreso la preparazione in vista dei playoff e, in conferenza stampa, è stato Marco Tumminello a farsi portavoce dello spirito della squadra. Prima di rispondere alle domande, ... 🔗infooggi.it