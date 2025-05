Crolla Tra Europa e Stati Uniti serve un accordo di libero scambio

Stati Uniti va oltre il dato commerciale, che è fortissimo. Io non posso immaginare una relazione più alla pari e più virtuosa di quella che abbiamo sempre vissuto con gli Usa. C'è un momento di incertezza, di grande volubilità, ma si supererà". Lo afferma Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.Secondo Crolla le tensioni tra Europa e Stati Uniti sui dazi saranno superate: "Tutto fa prevedere che trovino un modo di andare nuovamente d'accordo. Trump, con questo suo modo un po' arrogante e fuori dai canoni tradizionali, sta ottenendo l'effetto che voleva ottenere, cioè tutti a trattare con lui per riequilibrare la bilancia commerciale"."Forse questa situazione riporterà Europa e Stati Uniti – prosegue – a discutere di un trattato di libero scambio, che sarebbe importantissimo per difendere l'Occidente, cioè l'Europa e gli Stati Uniti, rispetto ad altre aree geopolitiche che sono in forte ascesa ma che non condividono con noi e con gli americani i valori che ci hanno accomunato negli ultimi 80 anni".

