Croce Verde Padova un milione e 600mila chilometri coperti nel 2024

Croce Verde Padova ha approvato con una larga maggioranza il bilancio consuntivo che registra un utile di 276.482 euro. L'approvazione rappresenta un segnale positivo e incoraggiante per l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza di Padova.La votazione ha visto. 🔗 Padovaoggi.it - Croce Verde Padova, un milione e 600mila chilometri coperti nel 2024 L'assemblea dei soci diha approvato con una larga maggioranza il bilancio consuntivo che registra un utile di 276.482 euro. L'approvazione rappresenta un segnale positivo e incoraggiante per l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza di.La votazione ha visto. 🔗 Padovaoggi.it

Su altri siti se ne discute

Al via il corso per volontari della Croce Verde - «Mi sono iscritta al corso perché ho sempre voluto aiutare le altre persone e sono da sempre attratta dal mondo del volontariato». «Perché è un ambito molto diverso da quello mio lavorativo, ma mi ha sempre affascinato e ora finalmente riesco a dedicare del tempo». «...Perché mi attrae l'idea di... 🔗veneziatoday.it

Pubblica assistenza Croce Verde. La festa per il 50° anniversario - Si sono svolti presso la sala consiliare del Comune di Castelnovo Monti i festeggiamenti per il 50° anniversario della Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo e Vetto. Hanno partecipato all’evento numerosi volontari ed è stato un momento di festa e di riflessione sull’importante traguardo raggiunto. Il Presidente Iacopo Fiorentini ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari, presenti e passati, che hanno contribuito a rendere la Croce Verde un punto di riferimento per la comunità. 🔗ilrestodelcarlino.it

Sturla Bar: Carnevale e Volontariato per un'Ambulanza alla Croce Verde - Metti insieme un gruppo di amici con tanta voglia di Carnevale e una vena un po’ anarchica che rifugge nel modo più assoluto la declinazione moderna della sfilata (leggi: coreografie), un’associazione da sempre attenta ai bisogni della comunità, una dose non comune di simpatia ed ecco spiegato il successo straordinario dello Sturla Bar. Che mai come quest’anno spinge forte sulla dimensione sociale: dal bar nato quasi per gioco al palo 13, quest’anno partirà un assegno di circa 30mila euro – ma potrebbero essere di più. 🔗lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Croce Verde Padova, un milione e 600mila chilometri coperti nel 2024; Padova, bilancio comunale con un avanzo da 60 milioni: nuove nomine e polemiche sulla Tari; Croce Verde, il presidente Bassan: «I volontari? Era necessario. Potevano rivolgersi a noi invece di presentar; Croce Verde di Padova, sette volontari sospesi per un anno: le motivazioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Croce Verde Padova, un milione e 600mila chilometri coperti nel 2024 - L'assemblea dei soci di Croce Verde Padova ha approvato con una larga maggioranza il bilancio consuntivo che registra un utile di 276.482 euro ... 🔗padovaoggi.it

Croce Verde di Padova a rischio commissariamento. Fp Cgil: “Cento dipendenti potrebbe trovarsi senza lavoro” - Dopo la continua perdita di circa 20 euro a corsa che giorno dopo giorno la Croce Verde di Padova sta accumulando, il rischio commissariamento diventa concreto a meno che non ci sia un adeguamento ... 🔗quotidianosanita.it

Croce Verde, guerra senza fine. Due nuovi esposti sulla nomina di Silvia Alibardi a segretaria generale: «Requisiti insufficienti» - PADOVA - Ormai in Croce Verde è guerra aperta. In arrivo c'è, infatti, un esposto alla Procura e alla Corte dei conti contro la nomina di Silvia Alibardi a segretario generale. Non c'è pace ... 🔗ilgazzettino.it