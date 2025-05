Croce Rossa | Gaza sull' orlo del collasso

Gaza è ormai "sull'orlo del collasso totale". E' quanto afferma la Croce Rossa. "Se gli aiuti umanitari non riprenderanno immediatamente, il Comitato Internazionale della Croce Rossa non avrà più cibo, medicine e beni essenziali", si legge in un comunicato del Comitato. Il governo israeliano blocca da 60 giorni l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. 🔗 11.37 L'intervento umanitario aè ormai "deltotale". E' quanto afferma la. "Se gli aiuti umanitari non riprenderanno immediatamente, il Comitato Internazionale dellanon avrà più cibo, medicine e beni essenziali", si legge in un comunicato del Comitato. Il governo israeliano blocca da 60 giorni l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - Una nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione. Gli attivisti hanno diffuso un filmato che mostra un incendio su una delle sue navi, ma non hanno indicato chi sia il responsabile dell’attacco né se qualcuno sia rimasto ferito. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, Hamas consegna i primi due ostaggi Shoham e Mengistu alla Croce Rossa. Previsto il rilascio di sei israeliani in tutto - I militanti di Hamas hanno consegnato due ostaggi alla Croce Rossa. Si tratta di Avera Mengistu, rapito nel 2014 dopo aver attraversato il confine con la Striscia di Gaza per errore, e Tal Shoham, 40 anni, portato via dal kibbutz Bèeri il 7 ottobre 2023. I due, che sono stati fatti sfilare sul palco prima di essere consegnati alla Croce Rossa e poi all’Idf, sono i primi di sei israeliani che Hamas rilascerà nel settimo scambio dall’inizio del cessate il fuoco, gli ultimi ostaggi viventi idonei al rilascio nell’ambito della prima fase dell’accordo di tregua, che scadrà all’inizio di marzo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Hamas espone gli ostaggi morti in 4 bare nere su un palco a Gaza: “Uccisi dal criminale Netanyahu”. Poi li consegna alla Croce Rossa - Quattro bare nere, due missili israeliani, in un grande striscione con le facce dei quattro ostaggi israeliani morti che vengono riconsegnati oggi e sopra di loro un mezzo busto di Benjamin Netanyahu con la bocca da vampiro grondante sangue. È l’ultima messinscena di Hamas nel corso a Khan Younis, appena prima di riconsegnare allo Stato ebraico i cadaveri di Shiri Bibas, dei suoi due figli Ariel e Kfir e di Oded Lifshitz. 🔗ilfattoquotidiano.it

