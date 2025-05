Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo, i 1000 gol sempre più vicini ma terzo anno consecutivo senza trofei

concentratissimo sull’obiettivo deigol, ma al costo delle vittorie di squadre: terza stagionetitoli per CR7continua a segnare a raffica con l’Al-Nassr, ma dopo tre stagioni in Arabia Saudita non è riuscito a sollevare neanche un trofeo di rilievo. Nonostante il suo contributo in termini di gol – . 🔗 Calcionews24.com