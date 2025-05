Cristiano Capez quando l’Espressionismo Astratto diviene pura emanazione dell’interiorità

Lopinionista.it - Cristiano Capez, quando l’Espressionismo Astratto diviene pura emanazione dell’interiorità L’attitudine creativa costituisce sempre un’opportunità per liberare quelle sensazioni che non riescono a fuoriuscire nell’esistenza quotidiana e razionale, divenendo pertanto per molti artisti un linguaggio sostitutivo, un viaggio per immagini all’interno di quella dimensione sensibile e istintiva che si concretizza solo sulla tela; questo è tanto più vero quanto più ci si avvicina al linguaggio informale poiché è proprio nella dimensione dell’abbandono totale della realtà visivamente conosciuta per riconoscere o narrare la quale la logica entrerebbe in gioco, che la spontaneità espressiva può predominare in modo assoluto lasciando fluire emozioni che hanno l’esigenza di manifestarsi in maniera immediata e genuina. L’artista di cui vi racconterò oggi ha trovato nel corso del tempo proprio nell’universo della non forma lo stile più affine alla propria natura, e anche quello in virtù del quale tutto l’inconscio che ha assistito a circostanze e avvenimenti dell’esistenza può trovare voce attraverso l’incanto del colore. 🔗 Lopinionista.it

