Crescono gli acquisti online i numeri del boom e cosa si compra

Sembrava evidente, ora arriva la conferma sulla crescita continua delle vendite on-line. Negli ultimi anni, l'utilizzo di Internet per l'acquisto di beni e servizi è diventato quasi un'abitudine per un italiano su due. Secondo il report pubblicato da Istat sui cittadini, il 46,8% delle persone di 14 anni e più ha effettuato almeno un acquisto online nei dodici mesi precedenti. Il dato rappresenta un aumento di 2,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, confermando una tendenza che si consolida anno dopo anno.I prodotti più acquistati onlineL'analisi dei dati Istat mostra che i prodotti più acquistati tramite e-commerce sono i capi di abbigliamento, scelti dal 23,2% degli utenti, seguiti dagli articoli per la casa, indicati dal 13,7% degli acquirenti online. Queste categorie dominano il commercio digitale, confermando anche un interesse crescente verso beni di consumo legati alla sfera personale e domestica.

