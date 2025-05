Crescita delle vendite auto in Italia ad aprile 2025 | boom delle elettriche

aprile in Italia sono state vendute 139.084 auto, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Complessivamente dall'inizio dell'anno - secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - le immatricolazioni sono 583.038, in calo dello 0,63% sull'analogo periodo del 2024.Stellantis ha venduto in Italia nel mese di aprile 42.803 auto, lo 0,4% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è del 30,7% contro il 31,4% di un anno fa.Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono 178.585, pari a una flessione del 7,5% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 30,6% contro il 32,8% del 2024.Prosegue intanto la Crescita dell'auto elettrica in Italia, ma il gap con l'Europa rimane. Nel quarto mese dell'anno, in particolare, sono state immatricolate 6.

Perché in Italia non è “boom di vendite” di auto elettriche - Le vendite delle auto elettriche non migliorano, e anzi si assestano su livelli più o meno stabili e in lieve discesa, da un po’, dato che sembra far naufragare la spinta green che ci si attendeva dal settore. Se avete sentito in giro parlare di “boom” o “balzo in avanti”, dimenticatelo: niente di più sbagliato. Il 2025 si apre con un mercato dell’auto nuovamente in flessione, e anche sul fronte della transizione energetica le cose non vanno meglio: le elettriche restano molto deboli. 🔗quifinanza.it

Crollo delle vendite d'auto in Italia, meno di un italiano su tre sceglie Stellantis - In Italia continua la flessione del mercato auto: se ne vendono sempre meno. I nuovi dati rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dicono che a febbraio 2025 sono state immatricolate 137.922 autovetture a fronte delle 147.170 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno... 🔗europa.today.it

Gruppo Bmw, utili in calo ma vendite EV in crescita. E nel 2028 la prima auto di serie a idrogeno - Fra i segni “-” del bilancio del gruppo Bmw, ce n’è uno di cui il Ceo Oliver Zipse può andare orgoglioso: “Sulla base dei calcoli interni, le emissioni della nostra flotta sono scese per la prima volta sotto i cento grammi per chilometro nel ciclo di omologazione Wltp”, assicura. Nel corso del 2024 la riduzione delle CO2 dei veicoli di nuova immatricolazione in Europa è stata di oltre 30 grammi, fa sapere il numero uno della casa bavarese. 🔗ilfattoquotidiano.it

