Crescita delle esportazioni verso i paesi extra Ue27 a marzo 2025 secondo Istat

marzo 2025 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per le esportazioni (+2,9%) e una riduzione per le importazioni (-1,1%). Lo rileva l'Istat. Su base annua l'export cresce del 7,5% (era -1,6% a febbraio), mentre l'import registra una Crescita tendenziale dell'8,7%, cui contribuiscono principalmente i maggiori acquisti di beni di consumo, durevoli (+33,6%) e non durevoli (+32,4%). Nel complesso del primo trimestre, l'export cresce del 4,8% e l'import segna un aumento del 5,3%.A marzo 2025 le esportazioni verso gli Stati Uniti (+41,2%) registrano una forte Crescita tendenziale. Lo rileva l'Istat diffondendo i dati sul commercio estero extra Ue. Marcati aumenti su base annua si rilevano anche per le vendite verso paesi Mercosur (+28,9%) e paesi Opec (+24,9%).

Crescita importazioni gennaio 2025 supera esportazioni: dati Istat - A gennaio 2025 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni (+3,2%) rispetto alle esportazioni (+0,6%). Su base annua invece l'export cresce del 2,5% in termini monetari, mentre si riduce del 2,6% in volume. L'import registra un incremento tendenziale dell'8,8% in valore, mentre in volume, le importazioni aumentano del 4,1%. Lo rileva l'Istat precisando che nel mese di gennaio 2025 i prezzi all'importazione aumentano dello 0,4% su base mensile e dell'1,4% su base annua (era +0,1% a dicembre 2024) e spiegano tali dinamiche i rialzi dei prezzi dei prodotti energetici (in ... 🔗quotidiano.net

La Bce taglia ancora i tassi d’interesse: «Inflazione in rotta verso il 2%». Ma i dazi di Trump minano la crescita: «Export e investimenti già in calo» - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di tagliare di altri 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento praticati nella zona euro. I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati dunque rivisti rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 12 marzo 2025. 🔗open.online

