Crescita delle esportazioni extra Ue27 a marzo 2025 importazioni in calo

marzo 2025 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per le esportazioni (+2,9%) e una riduzione per le importazioni (-1,1%). Lo rileva l'Istat. Su base annua l'export cresce del 7,5% (era -1,6% a febbraio), mentre l'import registra una Crescita tendenziale dell'8,7%, cui contribuiscono principalmente i maggiori acquisti di beni di consumo, durevoli (+33,6%) e non durevoli (+32,4%). Nel complesso del primo trimestre, l'export cresce del 4,8% e l'import segna un aumento del 5,3%.A marzo 2025 le esportazioni verso gli Stati Uniti (+41,2%) registrano una forte Crescita tendenziale. Lo rileva l'Istat diffondendo i dati sul commercio estero extra Ue. Marcati aumenti su base annua si rilevano anche per le vendite verso paesi Mercosur (+28,9%) e paesi Opec (+24,9%). 🔗 Quotidiano.net - Crescita delle esportazioni extra Ue27 a marzo 2025, importazioni in calo si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi, un aumento congiunturale per le(+2,9%) e una riduzione per le(-1,1%). Lo rileva l'Istat. Su base annua l'export cresce del 7,5% (era -1,6% a febbraio), mentre l'import registra unatendenziale dell'8,7%, cui contribuiscono principalmente i maggiori acquisti di beni di consumo, durevoli (+33,6%) e non durevoli (+32,4%). Nel complesso del primo trimestre, l'export cresce del 4,8% e l'import segna un aumento del 5,3%.Aleverso gli Stati Uniti (+41,2%) registrano una fortetendenziale. Lo rileva l'Istat diffondendo i dati sul commercio esteroUe. Marcati aumenti su base annua si rilevano anche per le vendite verso paesi Mercosur (+28,9%) e paesi Opec (+24,9%). 🔗 Quotidiano.net

