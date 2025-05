Crescita a doppia cifra per la componente azionaria nei portafogli italiani nel 2024

Crescita a due cifre nel 2024 della componente azionaria nei portafogli e nei depositi degli intermediari italiani. La presenza di titoli di capitale delle società quotate o negoziate in Borsa a Milano - secondo quanto emerge dall'ultimo Bollettino statistico della Consob - ha registrato un'impennata del 20,8% rispetto al 2023.Robusto (+11,5%) anche l'incremento dei fondi d'investimento (Oicr). La tendenza risulta in linea con l'andamento favorevole dei listini nonché con la minore attrattività degli strumenti finanziari a reddito fisso (titoli di Stato e obbligazioni), dovuta al calo dei tassi di interesse. A fine 2024 il controvalore degli strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani ha raggiunto i 4.052 miliardi di euro con un incremento annuo del 3,4%.Nel 2024 i volumi di attività legati alla prestazione di servizi di investimento mostrano tutti il segno più: il collocamento di strumenti finanziari è salito del 10,1%; la negoziazione in conto proprio del 74,5%; l'esecuzione ordini del 10%; la ricezione e la trasmissione di ordini del 7,8%. 🔗 Quotidiano.net - Crescita a doppia cifra per la componente azionaria nei portafogli italiani nel 2024 a due cifre neldellaneie nei depositi degli intermediari. La presenza di titoli di capitale delle società quotate o negoziate in Borsa a Milano - secondo quanto emerge dall'ultimo Bollettino statistico della Consob - ha registrato un'impennata del 20,8% rispetto al 2023.Robusto (+11,5%) anche l'incremento dei fondi d'investimento (Oicr). La tendenza risulta in linea con l'andamento favorevole dei listini nonché con la minore attrattività degli strumenti finanziari a reddito fisso (titoli di Stato e obbligazioni), dovuta al calo dei tassi di interesse. A fineil controvalore degli strumenti finanziari detenuti presso intermediariha raggiunto i 4.052 miliardi di euro con un incremento annuo del 3,4%.Neli volumi di attività legati alla prestazione di servizi di investimento mostrano tutti il segno più: il collocamento di strumenti finanziari è salito del 10,1%; la negoziazione in conto proprio del 74,5%; l'esecuzione ordini del 10%; la ricezione e la trasmissione di ordini del 7,8%. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Webuild, in 2024 risultati record con crescita a doppia cifra, alza stime - (Adnkronos) – Il Gruppo Webuild ha chiuso il 2024 con risultati record, superando gli impegnativi obiettivi previsti per l’anno grazie a una crescita a doppia cifra, con ricavi pari a 12 miliardi (+20% sul 2023) mentre l'Ebitda ammonta a 967 milioni (+18%, rispetto a una guidance fissata sopra i 900 milioni), corrispondente a un margine […] 🔗periodicodaily.com

Export agroalimentare: crescita a doppia cifra alla vigilia di TuttoFood 2025 - In occasione della seconda edizione della Giornata nazionale del Made in Italy, che si celebra il 15 aprile di ogni anno, Unione Italiana Food ha rilevato che, nel corso del 2024, le esportazioni dei comparti alimentari hanno mostrato un incremento superiore all’11% in termini di valore, avvicinandosi alla soglia dei 23 miliardi di euro. A testimonianza della forte competitività dei prodotti italiani del settore food & beverage sui mercati internazionali, anche i dati TEHA (The European House – Ambrosetti) che raccontano come a fine 2024 le esportazioni di prodotti agroalimentari Made in ... 🔗quifinanza.it

Webuild prevede nel 2024 risultati record con una crescita a doppia cifra e rivede al rialzo le stime - Il gruppo ha superato gli ambiziosi obiettivi fissati per l’anno, registrando una crescita a doppia cifra con ricavi che hanno raggiunto i 12 miliardi di euro, segnando un incremento del 20% rispetto al 2023. L’Ebitda si attesta a 967 milioni di euro, con un aumento del 18% rispetto a una previsione iniziale di oltre 900 […] L'articolo Webuild prevede nel 2024 risultati record con una crescita a doppia cifra e rivede al rialzo le stime è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Cosa riportano altre fonti

Crescita a doppia cifra per la componente azionaria nei portafogli italiani nel 2024; Il mercato dei viaggi in Italia: crescita contenuta nell’ospitalità e doppia cifra per i trasporti; Formaggi italiani, crescita dell’export a doppia cifra nel 2024; Technogym, 2024 da record. Dividendo a 0,80 euro con componente straordinaria. 🔗Approfondimenti da altre fonti

ING Italia, crescita a doppia cifra per clienti primary e impieghi nel primo trimestre - (Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2025 ING Italia ha registrato una crescita del numero di clienti, che si attestano a oltre 1.272.000, e della raccolta diretta (+3,4% a/a). Segnano un incremento ... 🔗finanza.repubblica.it

Prada, crescita a doppia cifra nel trimestre. Ricavi su del 13% a 1,3 miliardi - il gruppo ha comprato Versace per 1,25 miliardi. Il ceo Guerra: «Disciplina e precisione esecutiva saranno più importanti che mai per generare una crescita sostenibile e superiore alla media di mercat ... 🔗corriere.it

Crescita a doppia cifra percentuale nel 2024 per Banca Finint, in linea col piano strategico: masse +22%, utile lordo consolidato adjusted +24% - Crescita a doppia cifra percentuale per Banca Finint nel 2024 (si veda qui ... che si distingue per la gestione end-to-end del processo di consulenza con una forte componente di advisory. Ricordiamo ... 🔗bebeez.it