Crepe da paura sul palazzo sono lunghe diversi metri E' a rischio crollo?

palazzo della Marina Militare preoccupa i cittadini. Si trova su via XXIX Settembre dove l'angolo a spigolo dell'immobile, a mattoncini, presenta una brutta fessura, larga almeno 4-5 centimetri. La crepa corre dritta per diversi metri in verticale. E' a rischio crollo? Può. 🔗 Anconatoday.it - Crepe da paura sul palazzo, sono lunghe diversi metri. E' a rischio crollo? ANCONA – Una crepa suldella Marina Militare preoccupa i cittadini. Si trova su via XXIX Settembre dove l'angolo a spigolo dell'immobile, a mattoncini, presenta una brutta fessura, larga almeno 4-5 centi. La crepa corre dritta perin verticale. E' a? Può. 🔗 Anconatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bierhoff: «L’Italia non fa più paura, i nomi non sono al livello del 2006» - Domani sera alle 20:45, allo stadio San Siro di Milano, Italia e Germania saranno l’una al cospetto dell’altra per la sfida di andata dei quarti di finale di Nations League. Alla vigilia del match, Oliver Bierhoff è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per fare alcune considerazioni. Le parole di Bierhoff «L’Italia non è più l’avversario di cui si ha più paura, la bestia nera. Senza offendere nessuno, però, soprattutto nel 2006, c’era altra qualità negli Azzurri. 🔗ilnapolista.it

Nike e Bode sono pronte a regalarci una serie di nuove sneaker da paura - Senza Nike e Bode Rec e la loro reinterpretazione della Astrogabber tutte le classifiche di fine dicembre sulle migliori sneaker del 2024 non avrebbero potuto essere complete. Si tratta di una delle prime scarpe da calcio Nike che ha debuttato nel 1974 prima di scomparire negli archivi dello swoosh per decenni, dimenticata e persa nelle sabbie delle clessidre. Le cose sono cambiate quando la designer Emily Adams Bode Aujla ha deciso di metterci la sua impronta, realizzando due varianti di colore nel 2024: una in maglia bianco panna e una in pelle nera, entrambe impreziosite da ciondoli ... 🔗gqitalia.it

Bari non è un Comune per giovani: chi sono gli under 40 a Palazzo di Città - Palazzo di Città non è per giovani. A Bari il ricambio generazionale della politica avviene con più lentezza e la presenza di under 40 nelle aule del 'potere' non è ancora abbastanza, rispetto alle istanze di chi chiede un ricambio costante di figure e ruoli. Senza rottamare l'esperienza e la... 🔗baritoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Crepe da paura sul palazzo, sono lunghe diversi metri. E' a rischio crollo?; Crepe da paura, infiltrazioni, abusi edilizi. La palazzina di via Patmo è un caso, ma nessuno vuole sgomberarla; Bangkok, veronesi sotto choc per il sisma: «Il palazzo sembrava caderci addosso. La paura è che accada ancora»; Crepe e cedimenti in due condomini a Cefalù lungo gli scavi per la ferrovia: Svegliati di notte, abbiamo paura. 🔗Cosa riportano altre fonti

Paura a Rimini, incendio in un palazzo: marito e moglie morti intossicati Ci sono 43 evacuati - A seguito del rogo, a quanto appreso, sono state evacuate 43 persone. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia, della Polizia Locale, i vigili del fuoco oltre al personale sanitario con le ... 🔗msn.com

Roma, incendio in un palazzo a Testaccio: intossicate 15 persone. La cantautrice Paola Turci fra i soccorritori - Pomeriggio di paura in via Giovanni Branca ... Per precauzione è stato evacuato tutto il palazzo: famiglie e anziani, ma anche un bimbo di un anno e mezzo, sono stati accompagnati in strada. 🔗roma.corriere.it